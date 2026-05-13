Entrevista con Marta Perles, directora

La EOI abre el plazo de admisión para el curso 2026/2027 con más de 5.600 plazas en 11 idiomas

La Escuela Oficial de Idiomas de Málaga ha abierto el plazo de admisión para el curso 2026-2027, que permanecerá disponible desde el 1 hasta el 20 de mayo. El centro oferta más de 5.600 plazas, consolidándose como una de las principales instituciones públicas de enseñanza de idiomas en Andalucía.

Isabel Naranjo

Malaga |

Con más de 50 años de experiencia, la EOI Málaga cuenta con el mayor número de alumnado y la oferta educativa más amplia de la comunidad autónoma. A su consolidada trayectoria se suma su vocación como espacio de intercambio cultural, promoviendo actividades como coloquios, conciertos, representaciones escénicas e iniciativas abiertas tanto al alumnado como a la ciudadanía malagueña.

En esta nueva etapa, el centro ha reforzado además su presencia en redes sociales, facilitando nuevos canales de aprendizaje y seguimiento. La institución reafirma así su compromiso con una enseñanza pública, accesible y de calidad, alineada con el entorno social y europeo.

La formación en la EOI es pública y cuenta con tasas anuales en torno a los 80 euros, lo que la convierte en una opción asequible para el aprendizaje de idiomas. De las más de 5.600 plazas ofertadas —unas 200 más que el curso anterior—, aproximadamente la mitad corresponden a inglés, mientras que el resto se distribuye entre otros idiomas: alemán, árabe, chino, español para extranjeros, francés, griego, italiano, japonés, portugués y ruso.

El proceso de solicitud se encuentra detallado en la página web oficial (www.eoimalaga.com), desde donde se puede preparar toda la documentación para presentarla en el centro para su verificación. La oferta formativa incluye las modalidades presencial, semipresencial y a distancia, así como los cursos de actualización y perfeccionamiento (CAPE), dirigidos a quienes deseen avanzar a su propio ritmo o profundizar en competencias específicas del idioma. Fechas clave del proceso de admisión ● Solicitud de plaza: del 1 al 20 de mayo (ambos inclusive).

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