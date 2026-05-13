Un malagueño, Borja Iribarne, impulsa el primer dispositivo médico de cannabis medicinal español

El proceso arranca de forma inmediata y contempla un roadmap de entre tres y cuatro años, con el objetivo de culminar en un dispositivo certificado bajo normativa europea que permita la administración de fórmulas magistrales de cannabis medicinal, en línea con el reciente Real Decreto 903/2025 aprobado en España.

La financiación ha sido avalada por la sociedad de garantía recíproca Elkargi, tras la obtención previa por parte de ProfesorCBD de un certificado de proyecto innovador emitido por BEAZ, la iniciativa público-privada de la Diputación Foral de Bizkaia dedicada al impulso del emprendimiento y la innovación empresarial.

Este respaldo conjunto valida tanto la viabilidad financiera como el carácter innovador del proyecto.

Este hito marca un punto de inflexión en la trayectoria de ProfesorCBD, que evoluciona desde su posicionamiento como uno de los principales actores del CBD en España hacia una nueva dimensión: el desarrollo de tecnología sanitaria.

El proyecto sitúa a la compañía como un caso único en el ecosistema nacional, al integrar conocimiento del sector, capacidad operativa y una apuesta decidida por la innovación regulada en salud.

El objetivo es claro: permitir una administración precisa, controlada y reproducible de cannabis medicinal, bajo prescripción médica y con todas las garantías de seguridad exigidas por la normativa europea, mediante el desarrollo del primer medical device de cannabis medicinal español.