La Universidad Europea de Andalucía analiza el auge de la terapia asistida con animales en psicología en una jornada especializada

La Universidad Europea de Andalucía celebró este miércoles, 27 de mayo, la jornada “La terapia asistida con animales en psicología: del marco legal a la práctica clínica”, un encuentro académico y profesional centrado en el creciente papel de las intervenciones asistidas con animales dentro del ámbito de la psicología clínica.

A lo largo de la mañana se abordaron las bases científicas de estas terapias, así como sus implicaciones éticas, legales y clínicas. El encuentro reunió a expertos, como de Natividad Pérez Villalobos, decana de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad Europea de Madrid, y de Sandra Martínez García, docente de la Universidad Europea de Andalucía; así como a representantes de referencia del sector, entre ellos el Dr. Jaume Fatjó y el Ilmo. Sr. D. Antonio Luque, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga.

Durante su ponencia, el Dr. Jaume Fatjó destacó el valor emocional y terapéutico del vínculo entre animales y personas, subrayando que “lo que proporciona el animal nunca va a proporcionarlo un robot o la tecnología”. En este sentido, los expertos reflexionaron sobre el papel emergente de la inteligencia artificial y la robótica como herramientas complementarias en determinados contextos, aunque insistieron en que no pueden sustituir el componente emocional y relacional del vínculo humano-animal.

La jornada también contó con una mesa redonda en la que participaron Sandra Martínez García, Carmen Mandly e Isabel Buil Laguarta, representante de Affinity Petcare. Durante el debate se puso el foco en la necesidad de una formación interdisciplinar sólida entre profesionales de la psicología y la veterinaria, así como en la importancia de trabajar desde una base científica rigurosa que permita diferenciar estas intervenciones de las pseudoterapias.

Asimismo, y de la mano de Natividad Pérez Villalobos, la jornada profundizó en conceptos como One Health y su evolución hacia One Welfare, modelos que entienden la salud y el bienestar como elementos interconectados entre las personas, los animales y el entorno social y ambiental.

La jornada concluyó con una simulación en directo orientada a mostrar la aplicación de estas terapias en un entorno clínico real, reforzando el enfoque práctico y experiencial del encuentro.

Con esta iniciativa, la Universidad Europea de Andalucía reafirma su compromiso con la formación especializada, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento, promoviendo un modelo de intervención basado en la evidencia científica, la ética profesional y la colaboración interdisciplinar