ESSCA reunirá en Málaga a más de 100 líderes internacionales de talento e IA

Más de 100 directores de recursos humanos, responsables de desarrollo de talento, expertos en liderazgo y directivos de escuelas de negocios internacionales participarán los próximos 3 y 4 de junio en el MERIT Summit & Awards 2026, que se celebrará en el campus de ESSCA School of Management en Málaga.

El encuentro reunirá en la capital de la Costa del Sol a especialistas procedentes de distintos países europeos para analizar cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el liderazgo, la gestión de personas y la formación directiva. Bajo el lema “Human + AI: Redesigning Work, Reinventing Skills, and Reimagining Leadership”, el foro combinará sesiones estratégicas, conferencias y espacios de networking centrados en el futuro del trabajo y la evolución de las competencias profesionales.

A lo largo de las dos jornadas se abordarán cuestiones como el impacto de la IA en la toma de decisiones, la transformación de los modelos organizativos, la aparición de nuevas habilidades directivas o el equilibrio entre tecnología, cultura corporativa y liderazgo humano. El programa incluirá además debates sobre bienestar organizacional, aprendizaje continuo y el papel de las escuelas de negocios en un entorno empresarial cada vez más condicionado por la aceleración tecnológica.

Entre los ponentes confirmados del MERIT Summit & Awards 2026 destacan algunas de las voces internacionales más relevantes en liderazgo, transformación organizativa, inteligencia artificial y desarrollo del talento. El encuentro reunirá a expertos procedentes de compañías como Google, Microsoft, McKinsey & Company, Gallup o Sandoz para debatir sobre cómo la IA está redefiniendo el trabajo, el liderazgo y las competencias profesionales del futuro.

Entre los nombres más destacados figura Marcelo Carvalho, experto internacional en geopolítica y macroeconomía, que analizará el impacto de la inteligencia artificial en el nuevo mapa global de riesgos corporativos. También participará Jeremie Brecheisen, quien abordará los desafíos del liderazgo híbrido entre personas y automatización inteligente.

El programa contará igualmente con Dr. Nick van Dam, referente internacional en aprendizaje corporativo y transformación del talento, que centrará su intervención en el valor diferencial de las capacidades humanas en la era de la IA. A su lado estará Monica Worline, reconocida especialista en liderazgo positivo y culturas organizativas, que reflexionará sobre el componente humano del liderazgo generativo.

La dimensión tecnológica y operativa estará representada por perfiles como Francesco Pellò, quien analizará cómo la IA puede escalar el desarrollo organizativo y la cultura corporativa mediante el uso inteligente de datos. También participará Stacey Herod, especializada en aprendizaje y transformación digital en entornos corporativos.

El foro reunirá además a referentes del ámbito académico y de executive education como Daniel Laya, experto en ciencias del comportamiento e inteligencia artificial aplicada al liderazgo o Joan Vicens Sard, Associate Director for International Development de ESSCA, que liderará una sesión sobre nuevas capacidades organizativas en un entorno impulsado por la IA.

La celebración del MERIT Summit coincide además con un momento de gran proyección internacional para ESSCA en el ámbito de la formación de directivos. La escuela ha sido reconocida por segundo año consecutivo en el ranking global de Financial Times dedicado a los programas Executive Education Custom, alcanzando este año el puesto 37 mundial, 16 posiciones más que en la edición anterior. ESSCA figura además como la segunda institución del mundo en crecimiento de ingresos dentro de esta clasificación.

Este reconocimiento internacional valora especialmente la capacidad de la escuela para desarrollar programas executive education personalizados y alineados con los retos estratégicos y de transformación de las empresas, una visión estrechamente vinculada con los temas que centrarán el debate del MERIT Summit en Málaga.

“La transformación impulsada por la inteligencia artificial está generando una profunda evolución en las organizaciones y en la forma de desarrollar el talento. Actualmente las empresas necesitan líderes capaces de combinar visión estratégica, capacidad tecnológica y comprensión humana”, explica Stéphane Ruiz, director del campus de ESSCA en Málaga. “La celebración de este encuentro internacional en nuestro campus refleja también la creciente importancia de Málaga como espacio de innovación, conocimiento y reflexión sobre el futuro del trabajo”, añade.

Con más de 110 años de historia y una sólida presencia internacional, ESSCA School of Management está acreditada por AACSB, AMBA y EQUIS, una distinción, con una triple corona, reservada únicamente al 1% de las escuelas de negocios del mundo.