El Centro Municipal de Recursos Participativos sigue abierto para enviar material sanitario y de primera necesidad a Venezuela

Tras 6 días desde que esos terremotos sacudieran Venezuela y dejaran miles de víctimas, heridos y personas sin hogar, la emergencia humanitaria continúa y la ayuda sigue siendo fundamental para atender las necesidades más urgentes de la población afectada.

Para canalizar esa solidaridad, el Ayuntamiento de Málaga mantiene abierto el Centro Municipal de Recursos Participativos ubicado en la Calle Corregidor Francisco de Molina, en el distrito de Cruz del Humilladero, que estará abierto hasta este jueves para la recogida de material sanitario y de primera necesidad que será enviado a las zonas damnificadas.

Durante la jornada, desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche, particulares, asociaciones y entidades pueden acercarse para colaborar con esta iniciativa solidaria que busca aliviar, en la medida de lo posible, la difícil situación que atraviesa el país. Se priorizan los medicamentos tanto para atender urgencias como para enfermedades crónicas, así como suero fisiológico, gasas, apósitos, mascarillas o desinfectantes. También se solicitan lámparas de emergencia, pilas y linternas.

En Más de Uno Málaga, hablamos con Jonnathan Yánez y Josangel Silva, miembros de la Asociación ASOIN.