El Ayuntamiento de Estepona abre el plazo para participar en el VII Concurso de Jóvenes Diseñadores

El Ayuntamiento de Estepona ha abierto el plazo de inscripción para participar en el VII Concurso de Jóvenes Diseñadores 'Estepona de Moda', una iniciativa que se enmarca en la décima edición de la Semana de la Moda de Estepona, que se desarrollará del 23 al 26 de septiembre. El certamen está dirigido a diseñadores de entre 18 y 35 años, que hayan nacido o acrediten residir y/o estudiar en España en el momento de la publicación de las bases del concurso.

Una vez finalizado el plazo de presentación de propuestas, el 31 de agosto, la organización seleccionará a los ocho finalistas, que mostrarán sus colecciones en un desfile previsto para el 26 de septiembre en el Parque Botánico-Orquidario. Ese mismo día, un jurado integrado por profesionales vinculados al sector de la moda evaluará tanto los diseños como su puesta en escena sobre la pasarela. Entre los aspectos que se tendrán en cuenta figuran la originalidad, la calidad, la creatividad, la innovación y su adecuación a las corrientes estéticas del mercado.

El concurso repartirá premios entre los ocho mejores clasificados, el ganador obtendrá 1.000 euros y trofeo, mientras que el segundo y el tercer clasificado recibirán 500 y 300 euros, respectivamente, además de trofeo y los cinco participantes restantes serán distinguidos con un accésit dotado con 200 euros cada uno