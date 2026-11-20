La iglesia de San Julián, sede de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, acogió en la noche de este jueves, 19 de noviembre, el acto solemne en el que la institución entregó los nombramientos oficiales a Andrés Camino Romero, pregonero de la Semana Santa de 2027, y a Isabel Sola Márquez, autora del cartel anunciador.

El acto, que comenzó a las 20:00 horas, contó con la presencia de la junta de gobierno de la Agrupación, encabezada por su presidente, José Carlos Garín Valle; hermanos mayores y miembros de las juntas de gobierno de cofradías y hermandades, y anteriores pintores y pregoneros de la Semana Santa malagueña.

Tras la bienvenida de protocolo, a cargo de Rafaela Sánchez López, el secretario de la Agrupación, Álvaro Guardiola, dio lectura al acta de los nombramientos. A continuación tomó la palabra Paloma Artola Küstner, encargada de presentar a ambos, que agradeció al presidente la confianza depositada en ella y explicó que, a petición de los propios protagonistas, no se detendría en premios, libros ni méritos, sino en «conocer a las personas que hay detrás del pregonero y la pintora».

Artola trazó desde el inicio un paralelismo entre las dos artes que representan los nombrados, la literatura y la pintura. «A primeros de año, la palabra será la encargada de glosar la belleza de un gran cartel», señaló en alusión a la presentación de la obra en el Teatro Echegaray, para añadir que en Cuaresma será el Cervantes el que «se vestirá de palabra, de relato y de emoción».

Andrés Camino, la voz de todos los cofrades

De Andrés Camino, malagueño del Perchel, escritor, doctor en Historia por la Universidad de Málaga e investigador del Archivo Apostólico Vaticano, la presentadora repasó su vinculación cofrade: hermano y hombre de trono de las Penas, hermano también del Crucificado de Benlliure y de la Virgen de los Dolores Coronada, de la Victoria y de la Virgen de Araceli.

Pero, como subrayó Artola, si por algo se le conoce es por dirigir desde hace treinta años la revista La Saeta, «su sitio, su lugar, su refugio». Recordó cómo llegó a la publicación de la mano de Eduardo Nieto y Federico Fernández Basurte, y sus referentes, Antonio Baena, Enrique Navarro y el primer director de la revista, Francisco Morales López. Bajo su dirección, La Saeta amplió sus horizontes con las ediciones de Otoño y de Primavera y con números monográficos dedicados a imágenes, cofradías y personajes históricos.

La presentadora desveló también algunos detalles del proceso de escritura del pregón, desde la llamada del presidente a mediados de julio, en torno a la festividad de la Virgen del Carmen, hasta el punto final, puesto a primeros de octubre, pasando por la lectura de su esposa, Estela, «su crítica número uno». El pregón girará en torno a la historia de las cofradías y, sobre todo, de las personas que las forman, con anécdotas, vivencias e instantáneas. «¿Qué serían las cofradías sin las personas que forman parte de ellas?», planteó Artola, que recogió el sentir del pregonero: «Habrá algo más grande que por un día ser la voz de todos los cofrades».

Isabel Sola, intérprete de los sentimientos

Sobre Isabel Sola, la presentadora recordó que su interés por la pintura nació precisamente en Málaga: con cinco años, en el paseo marítimo de Torremolinos, quedó fascinada por los pintores que hacían retratos frente al mar, y su madre le regaló su primera caja de pinturas al pastel. Antes de terminar la carrera ya exponía en la galería Haurie de Sevilla. Licenciada y doctora en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, es hoy profesora en esa misma facultad, donde imparte dibujo, grabado y composición.

Artola destacó su sensibilidad para el retrato infantil, una de sus temáticas preferidas, y sus referentes, desde el malagueño Félix Revello de Toro hasta Murillo, Velázquez y Goya, así como sus maestros Francisco Borrás, Francisco García Gámez y Antonio Agudo. En el ámbito cofrade repasó una amplia trayectoria en cartelería por toda Andalucía, con hitos como el cartel de la Semana Santa de Sevilla de 2007, el paño de la Santa Mujer Verónica de la Hermandad del Valle, la obra conmemorativa del 25 aniversario de la coronación de la Esperanza de Triana o, este mismo año, el cartel de la Semana Santa de Cádiz. «Lo más complicado para Isabel es la luz», apuntó, una luz que impregna toda su obra.

La presentadora cerró su intervención uniendo ambas disciplinas: «Cuando la pintura emociona y la palabra conmueve, ambas se convierten en vehículos para acercarnos a lo trascendente». Y concluyó: «Ya tenemos pregonero y pintora, ya está más cerca la Semana Santa del 2027».

Entrega de los nombramientos

El presidente de la Agrupación, José Carlos Garín Valle, hizo entrega en el presbiterio del nombramiento a Isabel Sola, que agradeció a la Agrupación de Cofradías la confianza depositada en ella y expresó su ilusión y su compromiso ante el encargo de pintar el cartel que anunciará la Semana Santa de Málaga de 2027.

Seguidamente, Garín entregó su nombramiento a Andrés Camino, que dirigió también unas palabras de agradecimiento a la institución y mostró su compromiso con la responsabilidad de ser, en la próxima Cuaresma, la voz de los cofrades malagueños.

José Carlos Garín Valle entrega el nombramiento a Isabel Sola José Carlos Garín Valle entrega el nombramiento a Andrés Camino

Tras la tradicional ronda de fotografías con la junta de gobierno y con anteriores pintores y pregoneros, el acto continuó con una copa en la que el presidente dirigió unas palabras a los nombrados y antiguos pintores y pregoneros les trasladaron sus consejos y experiencias.

La pintora y el pregonero de 2027 junto a anteriores pintores y pregoneros de la Semana Santa de Málaga

Con este acto arranca la cuenta atrás hacia dos de las citas más esperadas del calendario cofrade: la presentación del cartel, a principios de año en el Teatro Echegaray, y el pregón, en Cuaresma, en el Teatro Cervantes.