La cuenta atrás para la Navidad ya ha comenzado en Granada. La ciudad encenderá oficialmente su iluminación navideña el próximo 2 de diciembre, en una cita que volverá a reunir a vecinos y visitantes en el centro de la capital.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha anunciado la fecha esta mañana a través de sus redes sociales. El encendido tendrá lugar a las siete y media de la tarde en Puerta Real, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad.

Granada 2031 tendrá un papel especial en el encendido navideño

Una de las particularidades de la inauguración de este año será el protagonismo del himno de Granada 2031, una composición del pianista y compositor granadino Estanislao Peinado Ferrer, himno del proyecto con el que Granada aspira a conseguir el título de Capital Europea de la Cultura en 2031.