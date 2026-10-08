50 empresas se dan cita en la nueva temporada del Business Club del Córdoba CF

El Córdoba CF ha dado el pistoletazo de salida a la temporada 2026-2027 de su Business Club CCF, un proyecto que alcanza su noveno curso plenamente asentado como punto de encuentro estratégico para el tejido empresarial de Córdoba y su provincia. La iniciativa echa a andar con 50 firmas participantes, una tasa de continuidad que roza el 90 por ciento y la meta de seguir potenciando las alianzas comerciales entre sus miembros.

Primer encuentro e instalaciones renovadas

El acto de apertura se ha celebrado en la zona mixta del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, donde los empresarios han compartido la primera sesión de networking del curso. Durante la jornada, los asistentes han conocido la programación de actividades prevista para los próximos meses y las recientes reformas ejecutadas en el estadio.

Entre las principales novedades destaca la puesta en marcha del 'Tunnel Club', un nuevo espacio integrado en el programa de experiencias VIP de la entidad blanquiverde que los participantes han podido visitar de primera mano.

Valor añadido para las empresas

La recepción de bienvenida ha corrido a cargo del CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, quien ha remarcado la solidez de una iniciativa orientada a seguir generando «valor, conexiones y oportunidades de colaboración entre las empresas vinculadas al club».

Fernández Monterrubio ha querido agradecer el respaldo continuado del sector privado y ha subrayado la vocación de la entidad de mantener un «trabajo conjunto en pos del crecimiento de la economía cordobesa».

Sectores representados y nuevos horizontes

Actualmente, el Business Club CCF engloba a compañías procedentes de la construcción, la industria, las instalaciones, los servicios profesionales, la salud y la restauración. Para este nuevo ejercicio, el club blanquiverde busca diversificar su red con la incorporación de firmas pertenecientes a sectores clave como el energético, tecnológico, financiero, logístico e inmobiliario.

La agenda para la campaña 2026-2027 incluirá encuentros profesionales, dinámicas de networking, vivencias exclusivas ligadas a la competición y actividades formativas orientadas a dinamizar las relaciones comerciales del entorno corporativo del club.