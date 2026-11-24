La renovación del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania ha devuelto cierta tranquilidad al sector pesquero de la provincia de Cádiz, después de más de una semana de parálisis e incertidumbre. Sin embargo, el pacto alcanzado todavía no permitirá que los barcos regresen inmediatamente a los caladeros mauritanos. Los trámites técnicos e institucionales pendientes retrasarán la vuelta de la flota, en el escenario más optimista, hasta febrero o marzo.

Así lo ha explicado en Onda Cero Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), quien ha valorado positivamente que se haya conseguido renovar el protocolo, aunque advierte de que todavía quedan meses complicados para los armadores y para toda la actividad económica vinculada a la pesca.

Garat recuerda que el Golfo de Cádiz cuenta con alrededor de 700 barcos pesqueros entre las provincias de Cádiz y Huelva, de los que aproximadamente 350 corresponden a la provincia gaditana. Una actividad que, según subraya, trasciende el ámbito estrictamente económico y tiene también una importante dimensión social, cultural y gastronómica.

Sanlúcar, Chipiona, Rota, Barbate y Conil son algunos de los municipios donde la pesca continúa siendo una actividad fundamental para el empleo y la fijación de población. El responsable de Cepesca destaca que los puertos pesqueros contribuyen a mantener la actividad económica en localidades que dependen históricamente de los recursos del mar.

La lonja de Cádiz, una de las grandes perjudicadas por la parálisis

Las consecuencias de la interrupción de la actividad en Mauritania se han dejado sentir especialmente en la lonja de Cádiz. Durante los últimos días, los barcos que faenaban en aguas mauritanas dejaron de descargar sus capturas y, por tanto, tampoco pudieron comercializarlas en la primera venta en la capital gaditana.

Javier Garat explica que esta situación deja a la lonja sin parte de su materia prima y provoca una importante preocupación entre los profesionales que trabajan alrededor de la comercialización del pescado.

Las cifras reflejan la importancia de esta actividad. La lonja de Cádiz ha comercializado durante la última década alrededor de 44.000 toneladas de pescado, con un valor superior a los 105 millones de euros. Solo en 2025, el volumen económico alcanzó los 13,2 millones de euros.

Por eso, la paralización de los barcos que operan en Mauritania tiene consecuencias que van mucho más allá de los propios armadores y afecta al conjunto de la cadena pesquera.

Los barcos no podrán volver a Mauritania hasta febrero o marzo

Aunque la renovación del acuerdo supone un paso importante, todavía deben completarse diferentes procedimientos. Según ha detallado Garat, quedan por cerrar cuestiones técnicas entre la Comisión Europea y Mauritania y, posteriormente, el protocolo tendrá que pasar por el Consejo y el Parlamento Europeo.

Estos trámites hacen que la vuelta de los barcos no pueda producirse de forma inmediata. El escenario más optimista sitúa el regreso a los caladeros en febrero, aunque también podría retrasarse hasta marzo.

El secretario general de Cepesca insiste en que durante este periodo los barcos seguirán sin poder pescar en Mauritania y, por tanto, no habrá comercialización de esas capturas en la lonja de Cádiz.

La principal diferencia respecto a los días anteriores es que ahora existe una perspectiva de recuperación de la actividad y una fecha aproximada para planificar el futuro de las empresas.

Guinea Bissau, una alternativa para algunos armadores

Mientras se resuelve la situación, algunos operadores estudian alternativas para mantener su actividad. Garat ha explicado que una de las principales armadoras que trabajaba en Mauritania ha conseguido una licencia en Guinea Bissau y está intentando trasladar allí parte de su operativa.

Esta posibilidad implica importantes dificultades logísticas, especialmente por el transporte de la mercancía desde Guinea Bissau hasta la lonja de Cádiz. Otros armadores podrían valorar esta alternativa si la experiencia resulta satisfactoria.

En cualquier caso, la renovación del acuerdo europeo con Mauritania supone un alivio para la pesca gaditana, aunque no resuelve de manera inmediata los problemas de un sector que tendrá que afrontar todavía varios meses de incertidumbre y dificultades económicas.