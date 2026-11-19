La Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) y la Universidad de Cádiz (UCA) han celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras la jornada «Las mujeres en la industria gaditana. Mujeres que construyen futuro», un encuentro dirigido a visibilizar el talento femenino en los sectores industriales y tecnológicos, promover las vocaciones científicas y técnicas entre las jóvenes y reforzar la igualdad de oportunidades en el ámbito empresarial.

La iniciativa, financiada por la Diputación Provincial de Cádiz, ha reunido a representantes institucionales, profesionales de la industria, estudiantes universitarios y alumnado de enseñanzas preuniversitarias, entre ellos del IES Isla Verde de Algeciras, con el propósito de acercar las experiencias de mujeres que desarrollan su carrera profesional en algunas de las principales empresas industriales del Campo de Gibraltar.

Durante la apertura institucional, el presidente de la CEC, José Andrés Santos, ha destacado que la incorporación de más mujeres a las profesiones técnicas y a los puestos de responsabilidad constituye una necesidad estratégica para el desarrollo económico de la provincia.

«La industria gaditana necesita más ingenieras, pero también más mujeres dirigiendo proyectos, liderando equipos, creando empresas y tomando decisiones. La igualdad de oportunidades no es solamente una cuestión de justicia. Es también una cuestión de eficacia, productividad y competitividad empresarial», ha señalado.

Santos ha subrayado el extraordinario potencial industrial del Campo de Gibraltar, con empresas de referencia internacional en los sectores energético, químico, logístico y tecnológico, y ha advertido de la necesidad de reforzar la conexión entre la formación académica y las demandas del tejido productivo.

En este sentido, ha recordado las dificultades que encuentran numerosas empresas para incorporar perfiles técnicos especializados, insistiendo en que «no podemos permitirnos desaprovechar ni una sola vocación, ni una sola oportunidad, ni una sola persona con talento».

Una exposición con 32 paneles sobre mujeres referentes en la ingeniería

La jornada ha comenzado con la presentación de la exposición itinerante «Mujeres Ingenieras de Éxito», promovida por la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama industrial de España (UAITIE), que reúne 32 paneles expositivos dedicados a mujeres que han destacado por sus aportaciones al desarrollo tecnológico, científico e industrial.

La muestra recoge las trayectorias de pioneras y profesionales contemporáneas que han contribuido al avance de disciplinas como la ingeniería industrial, la aeronáutica, la energía, la robótica, la investigación tecnológica o la transformación digital.

Con esta exposición se pretende ofrecer referentes femeninos cercanos y reconocibles a las nuevas generaciones, mostrar la diversidad de salidas profesionales de las carreras técnicas y contribuir a superar los estereotipos que todavía condicionan la elección de determinados estudios.

Tras la apertura institucional, el programa ha contado con la ponencia principal de Palma Selva, supervisora de Operaciones de Combustible en Moeve, quien ha compartido su experiencia profesional en el ámbito industrial.

La jornada también ha dedicado un espacio a la Red de Ingenieras de la Universidad de Cádiz, iniciativa orientada a dar visibilidad a las profesionales de la ingeniería y fomentar la participación femenina en las disciplinas científicas y tecnológicas.

Posteriormente se ha celebrado una mesa redonda con la participación de mujeres ingenieras de Moeve y Repsol, junto a representantes de la Red de Ingenieras de la UCA, moderada por Pilar Cañete Pérez, secretaria general de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI).

Las intervenciones han estado especialmente orientadas al alumnado asistente, con el objetivo de trasladar experiencias reales de desarrollo profesional y mostrar las oportunidades que ofrece el tejido industrial de la comarca a quienes optan por una formación científica, tecnológica, matemática o de ingeniería (STEM).

Uno de los mensajes centrales del encuentro ha sido la necesidad de acercar el mundo de la empresa a los centros educativos y universitarios, favorecer el conocimiento de las profesiones industriales y demostrar que las jóvenes pueden construir su futuro profesional en sectores de elevada cualificación sin tener que renunciar a desarrollar su carrera en la provincia.

La jornada ha contado con la participación de la delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía en Cádiz, Inmaculada Olivero Corral. La actividad, organizada por la CEC y la UCA, cuenta con financiación de la Diputación Provincial de Cádiz, a través del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, y con la colaboración del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz (COGITI Cádiz) y de la Red de Enlaces de Igualdad.