El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz, José Manuel Albares, ha asegurado que Navantia está abriendo nuevas oportunidades comerciales en Japón. Lo ha hecho en una entrevista concedida a Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez, durante una parada de su recorrido electoral por la provincia, en las inmediaciones de Jerez de la Frontera. Albares ha reivindicado el papel internacional de la industria naval gaditana y ha destacado las gestiones realizadas desde su ministerio para impulsar contratos y ampliar los mercados de la empresa pública. Tras recordar los acuerdos comerciales con países como Australia, Arabia Saudí y Reino Unido, el ministro ha señalado que Navantia se encuentra «abriendo en estos momentos mercado en Japón», una referencia que incorpora al país asiático a las oportunidades de expansión internacional de la compañía. La declaración coincide con los recientes contactos comerciales desarrollados en Tokio, donde Navantia ha participado en una misión empresarial española del sector de defensa para explorar posibilidades de cooperación industrial y tecnológica.

Durante la conversación, Albares ha defendido la importancia estratégica de los astilleros de Cádiz, Puerto Real y San Fernando, así como su capacidad para generar empleo cualificado y actividad en la industria auxiliar. El ministro ha asegurado que utiliza sus contactos internacionales para promocionar los productos de Navantia y conseguir nuevas oportunidades de negocio. También ha defendido el carácter público de la compañía, que considera fundamental para la soberanía industrial y la seguridad española y europea. En relación con la Base Naval de Rota, ha rechazado las dudas sobre la continuidad de la cooperación militar con Estados Unidos y ha afirmado que las relaciones bilaterales siguen siendo fluidas. Según Albares, la estabilidad de la base está garantizada y su importancia para la seguridad euroatlántica se ha reforzado con la ampliación de la presencia de destructores estadounidenses.

El acuerdo sobre Gibraltar ha ocupado otra parte destacada de la entrevista. Albares ha defendido los beneficios de la eliminación de los controles de la Verja y de la armonización de la fiscalidad indirecta para el Campo de Gibraltar, especialmente para los aproximadamente 15.000 trabajadores transfronterizos. Sin embargo, también ha sido preguntado por las consecuencias que la actividad económica vinculada al Peñón tiene sobre el mercado inmobiliario de La Línea de la Concepción, donde se están registrando alquileres de hasta 1.600 euros, según los casos planteados durante la conversación. El ministro ha reconocido que existen desafíos en materia de vivienda y ha defendido una mayor apuesta por la construcción de vivienda pública durante la próxima legislatura. En este ámbito, ha señalado las competencias de la Junta de Andalucía y ha reivindicado las políticas sociales y económicas del Gobierno central.

La situación del empleo y las infraestructuras también ha centrado el encuentro. El candidato socialista ha defendido la evolución del mercado laboral gaditano desde 2018 y ha asegurado que el desempleo provincial se ha reducido un 35% durante los gobiernos de Pedro Sánchez. Asimismo, ha destacado la necesidad de potenciar la actividad industrial de empresas como Navantia, Airbus y Dragados, frente a la elevada dependencia del sector servicios. En materia de comunicaciones, Albares ha reclamado mejores conexiones ferroviarias, por carretera y por avión para la provincia, además de reivindicar la importancia estratégica de los puertos de Algeciras y Tarifa. El ministro ha defendido también el aprovechamiento conjunto del aeropuerto de Gibraltar y el impulso al aeropuerto de Jerez, al considerar que Cádiz debe disponer de infraestructuras equiparables a las de provincias como Málaga o Sevilla.

En su doble condición de ministro y candidato a las elecciones generales del 29 de noviembre, Albares ha reivindicado el modelo económico y social del PSOE frente a las propuestas que atribuye al Partido Popular y Vox. Ha defendido el incremento del salario mínimo interprofesional, las pensiones y los servicios públicos, y ha insistido en que la política exterior debe contribuir directamente al empleo y al desarrollo económico de la provincia. El responsable de Exteriores ha considerado que Cádiz ocupa una posición estratégica para España por su actividad industrial, sus puertos, su proximidad a África y Gibraltar y su relación con el comercio internacional. Una importancia que, a su juicio, debe traducirse en mayores inversiones, mejores comunicaciones y nuevas oportunidades para los trabajadores gaditanos.