La alcaldesa de Conil gobernará en solitario tras la ruptura del tripartito

Esta semana hemos conocido la noticia de la ruptura del pacto de Gobierno en el Ayuntamiento de Conil, A partir de ahora, PP y Siempre Conil pasarán a la oposición, junto a Izquierda Unida y PSOE. La alcaldesa Inmaculada Sánchez (Andalucía Por Sí), en una entrevista en Mas de uno Bahía de Cádiz ha explicado que tras meses complicados ha llega a esta decisión al conocer que el interés no estaba puesto en Conil pro parte de sus socios de gobierno siendo el último punto los presupuestos aprobados en Diputación donde, según la alcaldesa, no se han tenido en cuenta las necesidades del pueblo de Conil

Inmaculada Sánchez ha manifestado que es un reto complicado gobernar un municipio como Conil con cinco concejalías , pero que lo hará con mucho trabajo y con el apoyo de su equipo. Por su parte, sobre esta ruptura en el pacto de gobierno, Antonio Aragón portavoz del PP ha declarado que la actitud de la alcaldesa demuestra una falta de liderazgo

Cabe recordar que en las elecciones municipales de 2023 IU fue la fuerza más votada, con siete concejales, lo que no le dio para gobernar al no alcanzar la mayoría absoluta Por su parte, Andalucía Por Sí (AxSí) obtuvo cinco concejales, el PP cuatro y Siempre Conil dos ediles. Estos tres partidos se unieron para gobernar, desbancando a IU tras 28 años de gobierno en el municipio.