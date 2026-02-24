El Ayuntamiento de Puerto Real realiza una consulta pública previa para la nueva Ordenanza Municipal de Uso y Convivencia en las playas

El Ayuntamiento de Puerto Real ha publicado el anuncio de consulta pública previa sobre el Proyecto de Ordenanza Municipal Reguladora del Uso, Seguridad, Protección Ambiental y Convivencia en las Playas del municipio. Con esta iniciativa, el Consistorio abre un proceso participativo para que la ciudadanía y las organizaciones potencialmente afectadas puedan aportar sus opiniones y sugerencias antes de la redacción definitiva de la norma. La consulta se realiza conforme a lo establecido en los artículos 129.5 y 133 de la Ley 39/2015, que obligan a las administraciones públicas a garantizar la transparencia, la accesibilidad a los documentos normativos en elaboración y la participación activa de los destinatarios de las futuras regulaciones.

El concejal delegado de Playas, Antonio Gil, señala que el uso intensivo de las playas, especialmente durante el verano, genera situaciones que requieren una regulación clara en aspectos como “convivencia y comportamiento cívico, limpieza y gestión de residuos, seguridad y señalización del baño, accesibilidad y uso de instalaciones, presencia y control de animales, protección ambiental del litoral (especialmente en zonas del Parque Natural Bahía de Cádiz) y organización de actividades recreativas, deportivas y eventos”.

La falta de una ordenanza unificada y actualizada dificulta actualmente la intervención municipal ante incidencias o conductas inadecuadas por lo que el Consistorio considera imprescindible aprobar un marco normativo moderno que permita una gestión ordenada, sostenible y segura de las playas.

La nueva ordenanza reforzará la seguridad jurídica, mejorará los servicios públicos, reducirá conflictos entre usuarios y favorecerá la conservación de los ecosistemas litorales. Durante la consulta pública se valorarán también otras medidas complementarias, como campañas de sensibilización ambiental, mejoras en la señalización, programas de educación cívica o refuerzo de servicios municipales.