Grazalema 'reinicia' la vida tras el desalojo por las inundaciones: "La ciencia se ha puesto al servicio de todo un pueblo"

La vida vuelve poco a poco a Grazalema tras una decisión inédita e histórica: el desalojo total del pueblo ordenado por las lluvias que azotaron en este comienzo de año 2026 a la Sierra de Cádiz y muy especialmente a esta comarca de la provincia de Cádiz. Todavía hay muchos vecinos -unos 96- que no han podido volver a sus domicilios pero ahora la página en el municipio es la de la reconstrucción: moral y económica, pero sobre todo moral.

Uno de estos vecinos que no ha podido volver es el propio alcalde, Carlos Javier García quién ha sido la voz al exterior de un municipio que ahora enfrenta horas complejas pero con la moral alta. El alcalde grazalemeño ha destacado en Onda Cero la resiliencia de sus vecinos que afrontan el reinicio del pueblo con unos trabajos técnicos que han supuesto un reto total para una administración pequeña como la que dirige.

Los técnicos toman un papel protagonista en esta fase y se está trabajando en soluciones para poder actuar de alerta temprana y conocer la 'radiografía' del suelo del pueblo: "fue tan violento el comportamiento del suelo que se decidió iniciar este estudio", ha reseñado el alcalde. Esta herramienta supondrá un antes y un después para poder garantizar la seguridad de todo el mundo. "La ciencia se ha puesto al servicio de todo un pueblo", ha agradecido el regidor.

Las subvenciones y las ayudas tienen que llegar cuanto antes

El alcalde de Grazalema ha querido destacar la resiliencia del pueblo que ha afrontado esta situación compleja y ha agradecido la foto de unidad, pero ha antepuesto 'el destrozo emocional' de las personas que lo han perdido todo.

Carlos García ha agradecido la ayuda inmediata del Gobierno de España que supondrá 150 euros por persona y día para las personas afectadas y que vertebrarán una serie de oficinas técnicas dispuestas tanto en Grazalema como en otros municipios afectados.

Una "sensibilidad" que hay que traducir a las personas afectadas y que el alcalde espera que también se traduzca en el esfuerzo de Diputación y la Junta de Andalucía, quién ha anunciado también un paquete de ayudas inmediatas.