Carnaval de Cádiz: Estas son las chirigotas, coros, cuartetos y comparsas ganadoras del COAC 2026

El fallo del jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2026 de la final se ha hecho público alrededor de las 6h50 del día de hoy. Un total de 15 agrupaciones han participado en la final del COAC 2026 que se ha alargado como es tradicional durante toda la noche con una nueva y memorable final del Concurso del Falla.

Cuartetos

Tercer premio: Los Latin King (de la calle Pasquín)

Segundo premio: Crónica de una muerte más que anunciada

Primer premio: ¡Qué no vengan!

Coros

Primer accésit: La carnicería

Cuarto premio: ADN

Tercer premio: Las mil maravillas

Segundo premio: La esencia

Primer premio: El sindicato

Chirigotas

Primer accésit: Los que la tienen de mármol

Cuarto premio: Los que van a coger papas

Tercer premio: Una chirigota en teoría

Segundo premio: Los amish del mono, fuimos a por piononos: la decepción

Primer premio SSSHHHHH!!!!

Comparsas

Primer Accésit: Los locos

Cuarto premio: Los invisibles

Tercer premio: El patriota

Segundo premio: Los humanos

Primer premio: DSAS3

