Carnaval de Cádiz: Estas son las chirigotas, coros, cuartetos y comparsas ganadoras del COAC 2026

El fallo del jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2026 de la final se ha hecho público alrededor de las 6h50 del día de hoy. Un total de 15 agrupaciones han participado en la final del COAC 2026 que se ha alargado como es tradicional durante toda la noche con una nueva y memorable final del Concurso del Falla.
Cuartetos
- Tercer premio: Los Latin King (de la calle Pasquín)
- Segundo premio: Crónica de una muerte más que anunciada
- Primer premio: ¡Qué no vengan!
Coros
- Primer accésit: La carnicería
- Cuarto premio: ADN
- Tercer premio: Las mil maravillas
- Segundo premio: La esencia
- Primer premio: El sindicato
Chirigotas
- Primer accésit: Los que la tienen de mármol
- Cuarto premio: Los que van a coger papas
- Tercer premio: Una chirigota en teoría
- Segundo premio: Los amish del mono, fuimos a por piononos: la decepción
- Primer premio SSSHHHHH!!!!
Comparsas
- Primer Accésit: Los locos
- Cuarto premio: Los invisibles
- Tercer premio: El patriota
- Segundo premio: Los humanos
- Primer premio: DSAS3
Onda Cero, la radio de la gente a la que le gusta el Carnaval...de verdad
Como siempre, la radio del Carnaval de Cádiz no se pierde el Concurso del Falla. Desde preliminares venimos contando todas las noches lo que pasa en nuestro teatro y aquí seguiremos. A partir de las 20h00 con José Antonio Rivas y el mejor equipo de la radio te cuenta el carnaval en Onda Cero Cádiz. En la web, app y en el 101.4 y 91.4 FM si vives en la provincia de Cádiz.
También a través de nuestra plataforma Onda Cero Podcast y tu aplicación de audio favorita podrás escuchar las sesiones y pases de cada agrupación cuando y como quieras. Además en nuestras redes sociales (@ondacerocadiz en todas las plataformas) podrás ver contenido diario exclusivo de redes sociales.