Carnaval de Cádiz: Quién actúa este domingo 1 en la tercera sesión de cuartos de final del COAC 2026

Después de las sesiones de preliminares llega Cuartos de Final al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz 2026. La tercera sesión se celebra este domingo 1 a las 20:30 y actuarán un total de ocho agrupaciones. Una sesión que cuenta con los grandes atractivos de la chirigota de Manolín Santander, el coro de Chapa o la chirigota de Los Pibes'.

Como siempre, la radio del Carnaval de Cádiz no se pierde el Concurso del Falla. Desde preliminares venimos contando todas las noches lo que pasa en nuestro teatro y aquí seguiremos, con José Antonio Rivas y el mejor equipo de la radio te cuenta el carnaval en Onda Cero Cádiz. En la web, app y en el 101.4 y 91.4 FM si vives en la provincia de Cádiz.

También a través de nuestra plataforma Onda Cero Podcast y tu aplicación de audio favorita podrás escuchar las sesiones y pases de cada agrupación cuando y como quieras. Además en nuestras redes sociales (@ondacerocadiz en todas las plataformas) podrás ver contenido diario exclusivo de redes sociales.

Coro: EL REINO DE LOS CIELOS

• Localidad: San Fernando

• Autoría letra: Victoriano Cano Pérez y Francisco Javier Sevilla Pecci

• Autoría música: Luis Alfonso Betanzos Bernal.

• Dirección: José Manuel Betanzos Bernal

• Representante legal: José Antonio Romero Sanjuán

• En 2025: La suerte de Cádiz

Actuación en preliminares

Chirigota: LOS ROBIN

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra: Roberto Fabio Gómez Durán

• Autoría música: Daniel Albaiceta Viñas, Roberto Fabio Gómez Durán y José Juan Pastrana Fernández

• Dirección: Francisco José Rueda Romero

• Representante legal: Emilio Aguilera Beardo

• En 2025: No participaron

Actuación en preliminares

Cuarteto: LOS LATIN KING (DE LA CALLE PASQUÍN)

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra y música y dirección: Manuel Peinado Gamaza

• Representante legal: José María Baldomero Fernández

• En 2025: Un clásico nunca falla

Actuación en preliminares

Comparsa: LAS MUÑECAS

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra: Roberto Fabio Gómez Durán y Carolina Mateo Parra

• Autoría música: Aroa Gómez Ripoll y José Juan Pastrana Fernández

• Dirección: Aroa Gómez Ripoll

• Representante legal: Carolina Mateo Parra

• En 2025: La mala

Actuación en preliminares

Coro: LA CARNICERÍA

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra y música: Miguel Ángel García Argüez

• Dirección y representante legal: Francisco Jesús Doeste Armario

• En 2025: ¡Qué barbaridad!

Actuación en preliminares

Chirigota: UNA CHIRIGOTA EN TEORÍA

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra: Miguel Ángel Llull Segura

• Autoría música: Miguel Ángel Llull Segura

• Dirección: Francisco Jesús Aragón Roca

• Representante legal:José Reyes García

• En 2025: Quien guarda, halla

Actuación en preliminares

Comparsa: EL HOMBRE DE HOJALATA

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra: Rafael María Pastrana Lorenzo

• Autoría música: Marcos Pastrana Lorenzo

• Dirección y representante legal:Javier Bonat Perales

• En 2025: El corazón de Cádiz

Actuación en preliminares

Chirigota LOS CADISAPIENS (LA INVOLUCIÓN)

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra: Juan Pérez Casado, José Manuel Sánchez Reyes y Manuel Santander Grosso

• Autoría música:Juan Pérez Casado y Manuel Santander Grosso

• Dirección: Manuel Santander Grosso

• Representante legal: Manuel Santander Grosso

• En 2025: Los cagones

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Actuación en preliminares