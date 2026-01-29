COAC 2026

Carnaval de Cádiz: Este es el orden de actuación de las chirigotas, comparsas, cuartetos y coros en los Cuartos de Final del COAC 2026

Desde este viernes, en directo en Onda Cero Cádiz con José Antonio Rivas a las 20h00 escucharás a las 54 actuaciones que participarán en las siete sesiones del COAC 2026

El Gran Teatro Falla en Carnaval | JAIME ÁLVAREZ

Este viernes comienza una nueva fase del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz con los Cuartos de Final del posiblemente concurso carnavalero más famoso de España. Un total de 54 agrupaciones continúan en la competición que comienza a las 20:00 que abrirá el coro 'El sindicato'. Desde este viernes hasta el día 5 de febrero cuando conoceremos el fallo del jurado para las semifinales del COAC 2026.

Han pasado un total de 10 coros, 20 comparsas, 20 chirigotas y 4 cuartetos

VIERNES 30

  • Coro: El sindicato
  • Comparsa: La palabra de Cádiz
  • Cuarteto: El despertar de la fuerza. Abre el ojete
  • Chirigota: Los hombres de Paco
  • Coro: Dame veneno
  • Chirigota: Los semicuraos
  • Comparsa: El desguace
  • Chirigota: Los Camerún de la Isla

SÁBADO 31

  • Coro: La ciudad perfecta
  • Chirigota: Nos hemos venío arriba
  • Cuarteto: Crónica de una muerte más que anunciada
  • Comparsa: El manicomio
  • Coro: ADN
  • Comparsa: La camorra
  • Chirigota: Seguimos cayendo mal
  • Comparsa: La marea

DOMINGO 1

  • Coro: El reino de los cielos
  • Chirigota: Los Robin
  • Cuarteto: Los Latin King (de la calle Paskín)
  • Comparsa: Las muñecas
  • Coro: La carnicería
  • Chirigota: Una chirigota en teoría
  • Comparsa: El hombre de hojalata
  • Chirigota: Los cadisapiens (La involución)

LUNES 2

  • Coro: Las mil maravillas
  • Comparsa: El patriota
  • Chirigota: Los antiguos
  • Comparsa: Los humanos
  • Chirigota: La purga: los que no pasan
  • Comparsa: Los locos
  • Chirigota: Los niños con nombre
  • Comparsa: OBDC. Me quedo contigo!

MARTES 3

  • Coro: La esencia
  • Comparsa: Las jorobadas
  • Cuarteto: ¡Qué no vengan!
  • Chirigota: Los Compay
  • Comparsa: Los hijos de Cádiz
  • Chirigota: Piensa mal y acertarás (los desconfiaos)
  • Comparsa: El jovencito Frankestein
  • Chirigota: Los muerting planner, una chirigota pa tós tus muertos

MIÉRCOLES 4

  • Coro: ¡Qué pechá de paja!
  • Chirigota: Los amish del mono, fuimos a por piononos (la decepción)
  • Comparsa: Los pájaros carpinteros
  • Chirigota: Los que van a coger papas
  • Comparsa: DSAS3
  • Chirigota: Los camper del sur
  • Comparsa: La carne-vale

JUEVES 5

  • Coro: Los mentirosos
  • Comparsa: Los invisibles
  • Chirigota: L@s quince en las algas
  • Comparsa: La biblioteca
  • Chirigota: Los que la tienen de marmol
  • Comparsa: La condená
  • Chirigota: SSSHHHHH!!!

Los Cuartos de Final del COAC, en Onda Cero

Como siempre, la radio del Carnaval de Cádiz no se pierde el Concurso del Falla. Desde preliminares venimos contando todas las noches lo que pasa en nuestro teatro y aquí seguiremos. A partir de las 20h00 con José Antonio Rivas y el mejor equipo de la radio te cuenta el carnaval en Onda Cero Cádiz. En la web, app y en el 101.4 y 91.4 FM si vives en la provincia de Cádiz.

También a través de nuestra plataforma Onda Cero Podcast y tu aplicación de audio favorita podrás escuchar las sesiones y pases de cada agrupación cuando y como quieras. Además en nuestras redes sociales (@ondacerocadiz en todas las plataformas) podrás ver contenido diario exclusivo de redes sociales.

