Carnaval de Cádiz: Estas son las chirigotas, coros, cuartetos y comparsas que pasan a Cuartos de Final del COAC 2026

El fallo del jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2026 en la fase de preliminares se ha hecho público alrededor de las 1:35 del día de hoy. Así, ya sabemos las agrupaciones que pasarán a la siguiente fase que comienza este viernes 30 a las 20h00. Serán 54 las agrupaciones.
Cuartetos
- El despertar de la fuerza: abre el ojete
- Crónica de una muerte más que anunciada
- Los Latin King de la calle Paskín
- Que no vengan
Chirigotas
- Los muerting planner: una chirigota pa tós tus muertos
- Los camper del sur
- Los semicuraos
- Nos hemos venío arriba
- Los Robin
- Una chirigota en teoría
- SSSHHHHH!!!
- Los que la tienen de mármol
- Los Cadisapiens (La involución)
- Los antiguos
- Los hombres de Paco
- Los que van a coger papas
- Los amish del mono, fuimos a por piononos (La decepción)
- Los Camerún de la isla
- La purga: los que no pasan
- Los Compay
- Piensa mal y acertarás: los desconfiaos
- L@s quince en las algas
- Los niños con nombre
- Seguimos cayendo mal
Comparsas
- La palabra de Cádiz
- El desguace
- El manicomio
- La camorra
- Las muñecas
- La condená
- Los locos
- OBDC me quedo contigo
- Las jorobadas
- Los hijos de Cádiz
- Los humanos
- Los invisibles
- La biblioteca
- Los pájaros carpinteros
- La marea
- El hombre de hojalata
- El jovencito Frankestein
- La carne-vale
- DSAS3
- El patriota
Coros
- El sindicato
- La ciudad perfecta
- Dame veneno
- ADN
- El reino de los cielos
- La carnicería
- La esencia
- ¡Qué pechá de paja!
- Los mentirosos
- Las mil maravillas
Los Cuartos de Final del COAC 2026, en Onda Cero
