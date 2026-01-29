Carnaval de Cádiz: Estas son las chirigotas, coros, cuartetos y comparsas que pasan a Cuartos de Final del COAC 2026

LEER MÁS Escucha Carnaval de Cádiz en Onda Cero Podcast

El fallo del jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2026 en la fase de preliminares se ha hecho público alrededor de las 1:35 del día de hoy. Así, ya sabemos las agrupaciones que pasarán a la siguiente fase que comienza este viernes 30 a las 20h00. Serán 54 las agrupaciones.

Cuartetos

El despertar de la fuerza: abre el ojete

Crónica de una muerte más que anunciada

Los Latin King de la calle Paskín

Que no vengan

Chirigotas

Los muerting planner: una chirigota pa tós tus muertos

Los camper del sur

Los semicuraos

Nos hemos venío arriba

Los Robin

Una chirigota en teoría

SSSHHHHH!!!

Los que la tienen de mármol

Los Cadisapiens (La involución)

Los antiguos

Los hombres de Paco

Los que van a coger papas

Los amish del mono, fuimos a por piononos (La decepción)

Los Camerún de la isla

La purga: los que no pasan

Los Compay

Piensa mal y acertarás: los desconfiaos

L@s quince en las algas

Los niños con nombre

Seguimos cayendo mal

Comparsas

La palabra de Cádiz

El desguace

El manicomio

La camorra

Las muñecas

La condená

Los locos

OBDC me quedo contigo

Las jorobadas

Los hijos de Cádiz

Los humanos

Los invisibles

La biblioteca

Los pájaros carpinteros

La marea

El hombre de hojalata

El jovencito Frankestein

La carne-vale

DSAS3

El patriota

Coros

El sindicato

La ciudad perfecta

Dame veneno

ADN

El reino de los cielos

La carnicería

La esencia

¡Qué pechá de paja!

Los mentirosos

Las mil maravillas

Los Cuartos de Final del COAC 2026, en Onda Cero

Como siempre, la radio del Carnaval de Cádiz no se pierde el Concurso del Falla. Desde preliminares venimos contando todas las noches lo que pasa en nuestro teatro y aquí seguiremos. A partir de las 20h00 con José Antonio Rivas y el mejor equipo de la radio te cuenta el carnaval en Onda Cero Cádiz. En la web, app y en el 101.4 y 91.4 FM si vives en la provincia de Cádiz.

También a través de nuestra plataforma Onda Cero Podcast y tu aplicación de audio favorita podrás escuchar las sesiones y pases de cada agrupación cuando y como quieras. Además en nuestras redes sociales (@ondacerocadiz en todas las plataformas) podrás ver contenido diario exclusivo de redes sociales.