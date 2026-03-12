La XV edición de “Corre por una causa” llega a Los Toruños en El Puerto

El próximo domingo 15 de marzo, el Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida se convertirá en el epicentro de la solidaridad con la celebración de la 15ª edición de la carrera “Corre por una Causa”, organizada por la ONG Entreculturas en colaboración con el colegio SAFA San Luis de El Puerto de Santa María y con la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, como entidad que gestiona el espacio público donde se desarrollará este evento deportivo con el que se persigue recaudar fondos para garantizar el derecho a la educación de la infancia refugiada.

Bajo el lema de este año, la carrera pone el foco en los 49 millones de niños y niñas que se han visto obligados a huir de sus hogares debido a conflictos armados, crisis climáticas o falta de oportunidades. Los fondos obtenidos se destinarán íntegramente al programa “Infancia Refugiada: por una Educación que protege”, que trabaja en 12 países para ofrecer espacios seguros de aprendizaje y protección frente a la violencia a más de 12.700 menores.

En la presentación de esta carrera han estado presentes por Entreculturas, Inmaculada García y Manuela Trullen, así como la delegada territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Cádiz, Carmen Sánchez, quien ha destacado el valor de la iniciativa en un entorno natural gestionado por la Junta de Andalucía. También han asistido la directora y el coordinador de la carrera, ambos de SAFA, Marta Marín y Francisco Guelfo, respectivamente.