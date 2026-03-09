La Fiesta del Gazpacho Caliente de Chiclana se celebrará el próximo 14 de marzo

La Fiesta del Gazpacho Caliente volverá a celebrarse, un año más en Chiclana. En concreto, será el próximo 14 de marzo, a partir de las 12.00 horas, en la Alameda del Río, junto a la sede de la Hermandad del Rocío, con el inicio de la elaboración del gazpacho caliente, mientras que a las 13.30 horas comenzará la degustación. Así lo han anunciado la delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez; el hermano mayor de la Hermandad del Rocío, Francisco José Periñán, y el representante del Club Enogastronómico Sin Kilómetro, Antonio Amado.

De esta forma, once personas realizarán una exhibición de cómo se elabora el gazpacho caliente, que posteriormente será degustado por las personas asistentes a este evento. “El objetivo es seguir potenciando la gastronomía local, dando a conocer así esa parte de la cultura chiclanera e impulsando la economía de la ciudad”, ha expresado la delegada de Fomento, explicando que se combinará la gastronomía y la música y que se repartirán más de 1.000 raciones de gazpacho caliente para degustar. Manuela Pérez ha agradecido la colaboración de la Hermandad del Rocío y de los gazpacheros y ha invitado a toda la ciudadanía a tomar parte en esta cita.

Antonio Amado ha señalado que esta iniciativa comenzó con cinco gazpacheros y “ya vamos por once. Todas las personas que sepa o quiera hacer gazpacho caliente están invitadas a unirse a esta iniciativa, a ver si el año que viene llegamos a 20”. Además, ha invitado a todas las personas a sumarse a esta fiesta.