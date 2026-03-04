En Rota

Vuelve el Festival de la Pizza: Rota se vuelca con su plato más singular

El Festival de la Pizza de Rota hará las delicias de los roteños y visitantes a partir del día 12 de marzo y homenajeará a un histórico de la hostelería de la ciudad: 'Chicho' Santamaría

Onda Cero Cádiz

Rota |

Vuelve el Festival de la Pizza de Rota del 12 al 15 de marzo. Se celebrará en el bulevar Bahía de Cádiz y homenajeará a uno de los históricos de la hostelería roteña: 'Chicho' Santamaría será el padrino del festival. Así lo ha presentado la responsable de Comercio, Encarna Niño, en una rueda de prensa junto a la delegada de Eventos, Esther García y representantes de los negocios participantes en esta edición.

Es la séptima fiesta de la Pizza que celebra Rota y ya se ha posicionado como un imprescindible del calendario de esta época del año con miles de personas que peregrinan a la ciudad para comer pizza y escuchar buena música. Serán seis pizzerías y dos heladerías las que participarán, con el apoyo de Diputación de Cádiz y el patrocinio de Solera Motor o CashDiplo, entre otros agentes.

Un año más también se podrá disfrutar de una agenda de conciertos y actividades paralelas, además de unas catas de tintilla o cerveza artesanal para aprender las mejores combinaciones. También estará disponible un tren turístico durante esos días que recorrerá la ciudad.

