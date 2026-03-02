El Ayuntamiento de San Fernando invierte 600.000 euros en la regeneración de calle Bonifaz

El Ayuntamiento de San Fernando continúa avanzando en su hoja de ruta para la mejora progresiva de las calles y espacios públicos de la ciudad con la puesta en marcha de un nuevo e importante proyecto de reurbanización. Tras actuaciones estratégicas como el desdoblamiento de la Avenida Pery Junquera o el proyecto ya adjudicado de la avenida Duque de Arcos -cuyas obras comenzará en cuestión de unas semanas-, el Consistorio iniciará en los próximos meses la remodelación integral de la calle Bonifaz.

La intervención se desarrollará en el tramo comprendido entre las calles Méndez Núñez y Carraca, y supondrá una transformación profunda de esta vía, tanto en superficie como en sus infraestructuras subterráneas. El proyecto, que debe empezar todavía el proceso de licitación y adjudicación de la empresa constructora, contará con una inversión cercana a los 600.000 euros y responde a la necesidad de modernizar un espacio que presenta un notable deterioro debido al paso del tiempo.

La actuación contempla la renovación completa de las redes de alcantarillado y de abastecimiento de agua potable, garantizando así un servicio más eficiente y adaptado a las necesidades actuales. Asimismo, se procederá a la actualización de las instalaciones de alumbrado público y telecomunicaciones, reforzando la calidad de los servicios básicos y mejorando la eficiencia energética.