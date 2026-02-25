Onda Cero viaja el jueves 5 a Grazalema para poner voz a las historias del reinicio de la vida tras el desalojo por las fuertes lluvias

Este jueves 5 de marzo se cumple un mes de una noticia inédita: el desalojo completo de Grazalema ordenado por los efectos de un tren de borrascas en su subsuelo. Un destrozo económico y moral que ya se está reconstruyendo, y al que Onda Cero quiere poner voz y acompañar para refrendar su apoyo y su conexión con la provincia de Cádiz y en especial con la comarca de la Sierra de Cádiz.

El programa Más de Uno Provincia de Cádiz se trasladará a la Plaza de España de Grazalema desde donde se hará en directo un programa especial donde escucharemos las distintas voces que están participando en el resurgir de esta bella localidad. Este especial estará presentado por Jaime Álvarez desde Grazalema y Leonardo Galán desde Jerez, otra de las localidades fuertemente afectadas por este tren de borrascas.

El especial 'Más de Uno Provincia de Cádiz: El reinicio de Grazalema' comenzará a partir de las 12:20 del mediodía y se podrá seguir en directo en Onda Cero Cádiz 101.4 fm, Onda Cero Rota 91.4 fm y Onda Cero Jerez 90.3 fm, además de en la web y en la APP de Onda Cero y tendrá un seguimiento amplio a través de las redes sociales de la emisora.