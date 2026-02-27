El Ayuntamiento de San Fernando lanza ayudas para la vivienda por 3000 euros para jóvenes

El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas a los que se enfrenta actualmente la ciudadanía, afectando especialmente a aquellos colectivos con menores ingresos, como jóvenes y personas mayores. Ante esta situación, el Ayuntamiento de San Fernando ha puesto en marcha una nueva ayuda directa de hasta 3.000 euros anuales destinada a jóvenes de hasta 35 años para contribuir al pago del alquiler o la hipoteca de su vivienda habitual.

La alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, junto con la concejala de Bienestar Social, Isabel Blanco, ha presentado hoy estas medidas. El Ayuntamiento lleva tiempo adoptando decisiones y acuerdos para paliar la situación del mercado de la vivienda, “empezando por algo tan básico como introducir vivienda en el mercado”. En este sentido, ha recordado que la ciudad está desarrollando actualmente “la mayor promoción de vivienda en alquiler de la provincia, con 81 viviendas en Ronda del Estero”, y que ya están concluidos los proyectos para licitar nuevas promociones en régimen de compraventa.

La ayuda está destinada a jóvenes empadronados en San Fernando con al menos seis meses de antigüedad, que tengan 35 años o menos y residan en una vivienda en régimen de alquiler o propiedad con hipoteca. Podrán solicitarla tanto personas que vivan solas como unidades familiares o de convivencia. La alcaldesa ha insistido en que la ayuda ha sido diseñada teniendo en cuenta su compatibilidad con otras prestaciones y su impacto fiscal. “Muchas veces dar más puede provocar un perjuicio si se traduce en devoluciones o en efectos fiscales no deseados. Hemos llegado al máximo posible dentro de los límites que nos permiten legalmente ayudar”, ha subrayado, destacando el trabajo técnico realizado para ajustar la cuantía y los requisitos.