En San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando lanza ayudas para la vivienda por 3000 euros para jóvenes

Cavada presenta una medida innovadora dirigida a jóvenes de 35 años o menos que residan en una vivienda en régimen de alquiler o propiedad con hipoteca y que, como ya ocurriera con las ayudas para mayores de 65 años, busca mitigar el gasto de los colectivos más vulnerables en materia de vivienda

Onda Cero Cádiz

San Fernando |

Patricia Cavada, alcaldesa de San Fernando
Patricia Cavada, alcaldesa de San Fernando | Ayuntamiento de San Fernando

El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas a los que se enfrenta actualmente la ciudadanía, afectando especialmente a aquellos colectivos con menores ingresos, como jóvenes y personas mayores. Ante esta situación, el Ayuntamiento de San Fernando ha puesto en marcha una nueva ayuda directa de hasta 3.000 euros anuales destinada a jóvenes de hasta 35 años para contribuir al pago del alquiler o la hipoteca de su vivienda habitual.

La alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, junto con la concejala de Bienestar Social, Isabel Blanco, ha presentado hoy estas medidas. El Ayuntamiento lleva tiempo adoptando decisiones y acuerdos para paliar la situación del mercado de la vivienda, “empezando por algo tan básico como introducir vivienda en el mercado”. En este sentido, ha recordado que la ciudad está desarrollando actualmente “la mayor promoción de vivienda en alquiler de la provincia, con 81 viviendas en Ronda del Estero”, y que ya están concluidos los proyectos para licitar nuevas promociones en régimen de compraventa.

La ayuda está destinada a jóvenes empadronados en San Fernando con al menos seis meses de antigüedad, que tengan 35 años o menos y residan en una vivienda en régimen de alquiler o propiedad con hipoteca. Podrán solicitarla tanto personas que vivan solas como unidades familiares o de convivencia. La alcaldesa ha insistido en que la ayuda ha sido diseñada teniendo en cuenta su compatibilidad con otras prestaciones y su impacto fiscal. “Muchas veces dar más puede provocar un perjuicio si se traduce en devoluciones o en efectos fiscales no deseados. Hemos llegado al máximo posible dentro de los límites que nos permiten legalmente ayudar”, ha subrayado, destacando el trabajo técnico realizado para ajustar la cuantía y los requisitos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer