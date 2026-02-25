Los gatos del antiguo cementerio de San José se trasladarán al nuevo espacio en el polígono exterior de la Zona Franca

El Ayuntamiento de Cádiz ha iniciado el traslado de los gatos del antiguo cementerio de San José a un nuevo espacio acondicionado específicamente para los felinos junto a Servisa (Zona Franca). Con el inicio de los trabajos de desalojo de los restos que quedan en el antiguo camposanto para convertirlo en el futuro en un parque, se ha iniciado este traslado que se está haciendo conforme a lo que dicta la normativa vigente. Para toda esta operación de traslado y el acondicionamiento del nuevo espacio, el Ayuntamiento ha invertido 57.500 euros.

Previamente se ha acondicionado el lugar de destino para acoger a los felinos en unas condiciones óptimas. De este modo, el traslado contempla un periodo de adaptación de seis meses, durante el cual se realizará un seguimiento específico para favorecer la correcta integración de los animales en el nuevo entorno y minimizar el estrés derivado del cambio de ubicación.

Los gatos que se han ido capturando para proceder a su traslado están siendo tratados por veterinarios y se les está identificando con chip, tratando sanitariamente y esterilizando antes de llevarlos a su nuevo espacio. Este recinto cerrado que ha sido habilitado por la Delegación Municipal de Mantenimiento Urbano, tiene 1.036 metros cuadrados y cuenta con gateras, comederos y un punto de agua. Además tiene zonas de sombra y una malla superior para que no se puedan escapar los animales y doble puerta.

La empresa que tiene adjudicado el contrato va a ser la encargada de alimentar a los animales tanto en el viejo camposanto como en el nuevo recinto. Una vez que concluya este traslado, los alimentadores que quieran colaborar pueden seguir dándoles de comer a los animales como venía ocurriendo hasta ahora y si no se da el caso, lo continuará haciendo el Ayuntamiento al igual que lo va a hacer durante este período transitorio.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Cádiz busca compatibilizar el desarrollo de los proyectos previstos en el antiguo cementerio con la protección de los animales, asegurando su bienestar y el mantenimiento de una gestión responsable y controlada de la población felina en la ciudad.