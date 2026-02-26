La Diputación de Cádiz adjudica la obra de emergencia en la carretera de acceso a Setenil

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, continúa visitando los municipios de la provincia más afectados por las borrascas de las últimas semanas. En esta ocasión ha estado en Setenil de las Bodegas, donde acompañada por el alcalde, Rafael Vargas, y el diputado responsable de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón, ha supervisado el estado de algunos puntos donde las consecuencias de las lluvias siguen siendo evidentes.

Entre ellos, la carretera de acceso a la localidad (CA-9118), cortada al tráfico desde los temporales ante el riesgo que supone su actual estado para la conducción. Precisamente, durante la visita la presidenta ha informado al alcalde de la recién formalización del contrato para ejecutar obras de emergencia en esta vía.

Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Aceinsa Movilidad SA, por un importe de 266.445 euros (IVA incluido). Para Martínez del Junco es una “buena noticia”, fruto del esfuerzo que están realizando en el Área de Cooperación, responsabilidad de Javier Bello, para poner en servicio cuanto antes todas las carreteras provinciales afectadas por el temporal. En suma, la Diputación ha movilizado más de 3,5 millones de euros para reparar las carreteras provinciales afectadas por los temporales.

Además de visitar esta carretera, Almudena Martínez ha tenido ocasión de comprobar sobre el terreno el estado de la CA-9120, que conecta Setenil con Torre Alháquime y cuyo contrato de ejecución en este caso también es inminente.