Aparecen cepos, trampas y lazos en Las Canteras: el Ayuntamiento de Puerto Real dice que es un "atentado" a la fauna

El Ayuntamiento de Puerto Real ha informado de la detección de lazos, cepos y otros tipos de trampas ilegales tanto en el interior como en las inmediaciones de Las Canteras. Estas prácticas, además de ser extremadamente peligrosas, constituyen un acto de caza furtiva totalmente prohibido en Andalucía.

El concejal de Infraestructura Verde, Antonio Gil, ha lamentado la aparición de estos dispositivos y ha recordado que su instalación supone “un grave atentado contra la fauna local, el bienestar animal y la seguridad de la ciudadanía”, además de vulnerar de forma clara la normativa autonómica vigente.

Las trampas detectadas afectan especialmente a especies no cinegéticas, es decir, aquellas que no pueden cazarse bajo ninguna circunstancia y que están protegidas por la legislación andaluza. Estas incluyen aves insectívoras, pequeños mamíferos y fauna silvestre diversa cuya captura o muerte constituye siempre una infracción sancionable.

Antonio Gil ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que comunique cualquier hallazgo de trampas o indicios de actividad furtiva a la Policía Local o a los servicios municipales de medio ambiente. “La colocación de trampas no solo es cruel e ilegal, sino que pone en riesgo a vecinos, mascotas y a la fauna que forma parte de nuestro patrimonio natural”, ha señalado el edil.