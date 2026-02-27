En Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz comienza las obras de la zona deportiva de Telegrafía Sin Hilos con un presupuesto de más de 900.000 euros

Se pondrán en marcha también las obras de reurbanización de la calle Marianista Cubillo, valoradas en 346.194,44 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

José Manuel Cossi, Bruno García y Maite González
José Manuel Cossi, Bruno García y Maite González | Ayuntamiento de Cádiz

El alcalde de la ciudad, Bruno García, ha anunciado que las obras de la nueva zona deportiva de la plaza Telegrafía Sin Hilos, valoradas en 954.547,66 euros y con un plazo de ejecución de diez meses, han comenzado esta semana.

El alcalde ha asegurado que con estos trabajos “recuperamos un nuevo espacio para la ciudad ya que esta zona llevaba cerrada una década y estaba bloqueada desde el año 2022. Gracias al trabajo de la delegación de Deportes y de sus técnicos hemos conseguido desbloquear el proyecto y dar los pasos necesarios para hacerla realidad”.

Con este proyecto, ha añadido, “vamos a darle un carácter más público y facilitaremos a los usuarios los accesos a este espacio, que se va a convertir en el gran escaparate del deporte urbano”. En la parte superior de la plaza habrá una pista de calistenia, otra de parkour y un parque saludable. En la inferior se recuperará la pista de baloncesto de 3x3 con dos canastas y una pista de skate.

Además, se van a mejorar los accesos y el alumbrado de toda la zona y “se va a impermeabilizar el edificio municipal para evitar las filtraciones a los locales situados en los bajos de la plaza”.

