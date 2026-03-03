En Más de Uno Bahía de Cádiz

Juan Cornejo (PSOE): "Parece que a Landaluce y a Juan Franco le da coraje que se haya acordado el derribo de la verja de Gibraltar"

Cornejo reivindica el liderazgo de Ruiz Boix en el acuerdo de Gibraltar desde la Comisión de Exteriores que preside y afea el ruido que quieren generar desde el PP y las pataletas del alcalde “que solo quiere el acuerdo si él sale en la foto” a los que piden que abandonen el sectarismo

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha celebrado el anuncio del acuerdo sobre Gibraltar, calificándolo de “histórico” y fruto de la determinación del Gobierno de Pedro Sánchez. Cornejo ha querido agradecer a Juan Carlos Ruiz Boix, cuya labor como presidente de la Comisión de Exteriores en el Congreso ha sido, a su juicio, “fundamental e inmejorable” para que las negociaciones lleguen a buen puerto, garantizando la prosperidad de los 300.000 habitantes de la comarca. “Había quien no daba un duro por esto, pero ayer el ministro anunciaba que el acuerdo se va a llevar a cabo gracias a un Gobierno socialista que ha creído y ha escuchado al Campo de Gibraltar”, ha afirmado el secretario de Organización.

Cornejo ha lamentado profundamente la reacción de los alcaldes de Algeciras, José Ignacio Landaluce del PP, y de La Línea, Juan Franco del partido La Línea 100x100. El dirigente del PSOE ha asegurado que ambos regidores “están dando el cante” y muestran una actitud que denota molestia ante el éxito ajeno. “Parece que les molesta que el acuerdo se lleve a cabo porque se les acaba el discurso. Se ponen nerviosos porque no son los protagonistas”, ha denunciado. Cornejo ha criticado la “doble moral” de estos alcaldes, "quienes reclamaban una solución y ahora, al obtenerla de manos de un Gobierno socialista, la torpedean por interés personal".

