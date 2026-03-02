El Ayuntamiento de Chiclana ejecutará en las próximas semanas el asfaltado y alumbrado de la carretera de Molino Nuevo

Con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la funcionalidad de las vías, el Ayuntamiento de Chiclana llevará a cabo en las próximas semanas las obras de asfaltado e instalación de alumbrado público en la carretera del Molino Nuevo (Vipren). Una actuación conjunta, cuya licitación ya ha sido aprobada, para la que se ha destinado 536.000 euros, financiada con cargo al Plan Cádiz Marcha 2025 de Diputación. Así lo ha anunciado el alcalde de Chiclana, José María Román, quien se ha desplazado hasta la carretera de Molino Nuevo junto a la delegada de Mantenimiento Urbano y Energía, Mª Ángeles Martínez Rico, donde ha mantenido un encuentro con vecinos, a los que ha explicado el proyecto.

Durante este encuentro, el alcalde ha anunciado que también se va a realizar una actuación para cambiar la tubería de agua potable en la vía principal, que pasará a tener un diámetro mayor, cuya inversión será de 120.000 euros. “El total de las actuaciones que se realizarán en la zona será de 650.000 euros”, ha señalado, recordando que la tubería de agua está en la vía principal.

“Una vez que el tubo esté cambiado, los vecinos deberán ponerse de acuerdo para la realización de los planes especiales de cara a contar con el servicio de agua potable en sus casas”, ha señalado, recordando que “este es el proceso legal y es el que tenemos que seguir para hacer las cosas bien”. Además, ha recordado que, una vez que los planes especiales estén aprobados, será el Ayuntamiento el que realice las obras y ejecute la conexión del agua. “Una vez que todo esto esté hecho, los vecinos empezarán a pagar el coste de esos trabajos, antes no. El Ayuntamiento lo único que hará será adelantar el dinero para la obra y luego lo cobrará a los vecinos poco a poco”, ha aclarado José María Román.

En cuanto al aglomerado de la carretera de Molino Nuevo, indicar que se trata de una intervención pensada para mejorar la seguridad, el confort de circulación y el estado general de esta vía, sin cambios significativos en su trazado. Así, se procederá a la renovación del pavimento en los tramos afectados, reparación de zonas deterioradas y regularización de la rasante, mejora de las condiciones de circulación y adherencia y actuaciones complementarias de señalización (horizontal y vertical, según zonas) y trabajos asociados para dejar la vía en correctas condiciones de uso. Una actuación cuyo presupuesto base de licitación es de 444.999,99 euros.

Y en cuanto al alumbrado público, que se encuentra pendiente de licitación por un importe de 91.473,96 euros, indicar que la actuación consiste en la implantación de una nueva red de alumbrado público en la calle Vid (desde la rotonda en su intersección con la calle Fortaleza) y carretera de Molino Nuevo, la instalación de los elementos necesarios para su funcionamiento (canalizaciones, cimentaciones, soportes y luminarias tipo Led), la conexión con la red de alumbrado ya existente y la adaptación del cuadro de mando y protección para integrar correctamente la nueva instalación.