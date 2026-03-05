Grazalema, abierto de par en par: así ha sido el especial de Onda Cero desde Grazalema

La vida ha vuelto un mes a Grazalema con la misma fuerza que cayó el agua que provocó que fuera desalojada. Esta localidad serrana fue protagonista en toda España por un hecho inédito: el desalojo total por la acumulación de agua en su subsuelo tras unas lluvias que batieron récord absoluto. Hace tan solo dos semanas la Junta de Andalucía, avalada por los informes técnicos y científicos, permitió la vuelta ordenada al municipio y sus habitantes y turistas tenían ganas de volver a pisar uno de los pueblos más bonitos de España.

Hoy Onda Cero ha viajado hasta Grazalema para contar cómo ha vuelto la vida a esta ciudad. Y lo ha hecho con un especial en directo en las emisoras de Jerez, Cádiz y Rota dirigido por Leonardo Galán desde Jerez y Jaime Álvarez desde Grazalema. Un programa que ha comenzado con uno de los primeros testimonios que se pudieron escuchar en esta emisora en directo: el testimonio de José Antonio, vecino de la localidad que contaba con angustia cómo había desistido de luchar contra el agua viendo su fuerza.

Ahora la situación es muy distinta y aunque los trámites van "a su ritmo", poco a poco está reiniciando su vida. Su domicilio está en pleno centro del pueblo y aun hay problemas en el mismo, como los que sufre en el baño, pero los peritos de los seguros ya están trabajando en compensar sus daños. Iguales daños que sufrió Jesús, propietario de Carnicería Casa Mercedes, situado muy cerca del Ayuntamiento de Grazalema, quién destaca el sentimiento de comunidad que brotó en esos días. Ambos tuvieron que marchar fuera de la localidad pero se encontraron con una solidaridad plena por parte de

Un ejemplo de colaboración

Ese sentimiento de comunidad bien lo ejemplifican el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, y la alcaldes a de Ronda, María Paz Fernández, quienes han destacado en este especial de Onda Cero que el trabajo entre ambas localidades ha sido fluido, empático y sobre todo humano. Un reto para ambas localidades hermanas que han sabido solventar con prontitud y eficacia, que ha hecho más fácil este trance a los vecinos y vecinas de Grazalema.

Muchas de esas vecinas visitan la peluquería de María José, HRG Peluquerías, un termómetro del estado anímico de la localidad. Nos contaba en Más de Uno que su negocio no ha sido afectado directamente por el efecto del tren de borrascas pero sí las vecinas que visitaban este centro.

Ella y sus clientas se mostraron con miedo por saber cómo iban a encontrarse el pueblo, pero afortunadamente la vida ha vuelto a las calles de Grazalema que ya se prepara para una gran cita: el tradicional concierto de bandas procesionales que se prepara cada año previo a la Semana Santa y que este año contará con bandas de pueblos cercanos como muestra de cariño y afecto.