Almudena Martínez (PP) sobre la ruptura del pacto en Conil: "No nos gusta el ruido, nos interesa volcarnos en la población"

"La ciudadanía está harta de ruido político". Así de categórica se ha mostrado la secretaria general del PP de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, en una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, tras la ruptura del pacto de gobierno en Conil por parte de Andalucía por Sí. Martínez ha reivindicado el trabajo de Antonio Aragón al frente de sus áreas de gobierno y ha destacado que su formación está volcada en el trabajo y no en las peleas.

Situación similar pasó en Villamartín, pero no en Barbate, Ubrique y Paterna de Rivera. La secretaria general de los populares gaditanos ha defendido la salud de estos pactos y en Barbate en especial donde ha reivindicado el trabajo que su formación ha realizado en pro de la ciudadanía: "Nunca han estado tan asistidos", ha dicho la también presidenta de la Diputación de Cádiz.

"Todavía no toca" hablar del futuro de Landaluce

Sobre la situación del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en el futuro al frente de la candidatura en las próximas elecciones municipales, Almudena Martínez dice que "todavía no toca" hablar de ello pero rechaza las noticias que situaban a Javier Ros al frente de esta tal y como publica el diario Andalucía Información: "Del PP no ha salido esta noticia", asegura.