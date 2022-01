La Base de Rota y su impacto económico en Cádiz: 9.500 empleos directos y 250 millones de euros en inversiones

LEER MÁS Rota, la ciudad que más dinero recibirá por la compensación de la Base Naval

La Base Naval de Rota, de titularidad española y uso conjunto con los Estados Unidos, es uno de los grandes desconocidos a nivel económico de la provincia de Cádiz. Más de diez mil vehículos entran y salen diariamente de las instalaciones militares en las que trabajan más de 9500 personas de forma directa que suponen 250 millones de euros en inversión de dinero en la comarca. El vicealmirante Ricardo Hernández López es el jefe de la Base de Rota y Almirante Jefe del Arsenal de Cádiz y ha analizado en Más de Uno Bahía de Cádiz las magnitudes económicas de esta macro-instalación militar.

La Base Naval de Rota goza de una situación estratégica que la hace imprescindible para el tablero geopolítico internacional: a caballo entre América y Oriente es epicentro de la 'Operación Atalanta', la más importante de los últimos años contra la piratería y que lidera España. Hace unas semanas el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el Almirante López Calderon, visitó la Base Naval para supervisar el trabajo que se realiza en el Cuartel General de la Unión Europea de Atalanta.

"Las relaciones entre EEUU y España son excelentes"

Rota y la Base no se entienden sin la aportación estadounidense, no solo física sino cultural en la comarca. Las relaciones, asegura Hernández, son excelentes entre ambos mandos y se ha desarrollado en los años: la huella americana no se nota sólo en la economía sino en la cultura. En Rota es donde más se refleja este mestizaje con cientos de historias donde se han unido los caminos americano y españoles. "He visto una evolución en los americanos en España", asegura el vice almirante que ha explicado que los militares americanos eligen vivir fuera de la Base Naval de Rota cada vez más porque "en España se sienten seguros". "Esto no era así cuando se instalaron aquí pero ha cambiado", ha apostillado Ricardo Hernández.