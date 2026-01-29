Carnaval de Cádiz: Quién actúa este viernes 30 en la primer sesión de cuartos de final del COAC 2026

Después de las sesiones de preliminares llega Cuartos de Final al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz 2026. La primera sesión se celebra este viernes 30 a las 20:00 y actuarán un total de ocho agrupaciones. Una sesión que cuenta con los grandes atractivos del coro de Julio Pardo, la chirigota de Juan Manuel Braza 'Sheriff' con Los Semicuraos o la comparsa de Miguel Ángel García Argüez 'Chapa'.

Orden de actuación

Coro: EL SINDICATO

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra: Antonio Rivas Cabañas y Antonio Pedro Serrano Álvarez

• Autoría música: Julio Pardo Carrillo

• Dirección: Daniel Lucena Díez de la Torre

• Representante legal: Daniel Lucena Díez de la Torre

• En 2025: El lado oscuro

Actuación de preliminares

Comparsa: LA PALABRA DE CÁDIZ

• Localidad: El Puerto de Santa María (Cádiz)

• Autoría letra: Joaquin Fernández Daza

• Autoría música: José María Fuentes Feria

• Dirección: Álvaro Flores Camacho

• Representante legal: Diego Bueno Pinto

• En 2025: Los que tocan el cielo

Cuarteto: EL DESPERTAR DE LA FUERZA. ABRE EL OJETE

• Localidad: Córdoba

• Autoría letra: David Reyes Ortega

• Autoría música: Adrián Fernández Muriel y David Reyes Ortega

• Dirección: David Reyes Ortega

• Representante legal: David Reyes Ortega

• En 2025: E. I. La mano que mece la cuna

Actuación de preliminares

Chirigota: LOS HOMBRES DE PACO

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra: Francisco Javier García Rodríguez y Sergio Guillén Bancalero

• Autoría música: Sergio Guillén Bancalero y Alejandro Sánchez Helmo

• Dirección: Alejandro Sánchez Helmo

• Representante legal: Jaime Correa Cano

• En 2025: Una chirigota con ShoniKet3

Actuación de preliminares

Coro: DAME VENENO

• Localidad: Huelva

• Autoría letra: Rafael Adamuz Santos

• Autoría música: Manuel Alvarado Valladolid y Antonio Rodríguez Pino

• Dirección: Manuel Tirado Guevara

• Representante legal: Emilio Jesús Navarro Castilla

• En 2025: ¡Ojú qué lío!

Actuación de preliminares

Chirigota: LOS SEMICURAOS

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra: Juan Manuel Braza Benítez

• Autoría música: Juan Manuel Braza Benítez

• Dirección: José Sibón Pereira

• Representante legal: José Sibón Pereira

• En 2025: Los sherijuegos

Actuación de preliminares

Comparsa: EL DESGÜACE

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra: Miguel Ángel García Argüez

• Autoría música: Raúl María Cabrera Fernández

• Dirección y representante legal: Francisco Javier Bohórquez Gutiérrez

• En 2025: La tribu

Chirigota: LOS CAMERÚN DE LA ISLA

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra: Moisés Serrano Bruzón y Pedro José Tamayo Salazar

• Autoría música: Borja Romero Castellón y Pedro José Tamayo Salazar

• Dirección: Pedro José Tamayo Salazar

• Representante legal: Pedro José Tamayo Salazar

• En 2025: Pa rebeldía la mía, pues cógela que es mía…

Actuación de preliminares