Carnaval de Cádiz: Quién actúa este sábado 31 en la segunda sesión de cuartos de final del COAC 2026

Después de las sesiones de preliminares llega Cuartos de Final al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz 2026. La segunda sesión se celebra este sábado 31 a las 20:30 y actuarán un total de ocho agrupaciones. Una sesión que cuenta con los grandes atractivos de la comparsa de Jona 'El Manicomio', el coro de Luis Rivero o la comparsa de Marta Ortiz 'La Camorra'.

Orden de la sesión de hoy

Coro: LA CIUDAD PERFECTA

• Localidad: Chiclana (Cádiz)

• Autoría letra: Álvaro García Gómez

• Autoría música: Jesús Rivera Moreno

• Dirección: Jesús Rivera Moreno

• Representante legal: Rubén Rodríguez Vela

• En 2025: Ley Natura

Actuación de preliminares

Chirigota: NOS HEMOS VENÍO ARRIBA

• Localidad: Écija (Sevilla)

• Autoría letra: Juan Francisco Castro Fernández

• Autoría música: David Castro Fernández

• Dirección: Jorge Manuel Rodríguez García

• Representante legal: Juan Francisco Castro Fernández

• En 2025: Al cielo con él

Actuación de preliminares

Cuarteto: CRÓNICA DE UNA MUERTE MÁS QUE ANUNCIADA

• No autoriza dar datos

Actuación de preliminares

Comparsa: EL MANICOMIO

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra: Jonatan Pérez Ginel

• Autoría música: Jonatan Pérez Ginel

• Dirección: Alberto Domínguez Gómez

• Representante legal: Alberto Domínguez Gómez

• En 2025: El cementerio

Actuación de preliminares

Coro: ADN

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra y música: Juan Manuel Moreno Gandúl y Luis Manuel Rivero Ramos

• Dirección: Laura Rivero Ramos

• Representante legal: Laura Rivero Ramos

• En 2025: Cádiz, el show

Comparsa: LA CAMORRA

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra y música: Marta Ortiz Deusto.

• Dirección y representante legal: María Otero Ramos

• En 2025: La valla

Actuación de preliminares

Chirigota: SEGUIMOS CAYENDO MAL

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra: Diego Letrán Toledo, Enrique Parodi Palacios y Luis Miguel Rossi Jiménez

• Autoría música: Diego Letrán Toledo

• Dirección: Diego Letrán Toledo

• Representante legal: Luis Miguel Rossi Jiménez

• En 2025: Los cenadores rumanos

Actuación de preliminares

Comparsa: LA MAREA

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra: Juan Enrique Lozano Benítez y Eder Rey Prada

• Autoría música: José Antonio Rodríguez Cruzado y Alejandro Villegas Jiménez.

• Dirección: Yolanda Álvarez Utrera

• Representante legal: Taila Marín García

• En 2025: La chulita

Actuación de preliminares