Carnaval de Cádiz: Estas son las chirigotas, coros, cuartetos y comparsas que pasan a semifinales del COAC 2026

El fallo del jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2026 en la fase de cuartos de final se ha hecho público alrededor de las 1:19 del día de hoy. Así, ya sabemos las agrupaciones que pasarán a la siguiente fase que comienza este domingo 7 a las 20h00. Serán 30 las agrupaciones. El corte de puntos ha estado en 400 puntos
Cuartetos
- ¡Qué no vengan!
- Los Latin King de la calle Pasquín
- Crónica de una muerte más que anunciada
Chirigotas
- Los hombres de paco
- Los robin
- Una chirigota en teoría
- Los antiguos
- Los compay
- Piensa mal y acertarás (los desconfiaos)
- Los amish del mono, fuimos a por piononos (la decepción)
- Los que van a coger papas
- Los que la tienen de mármol
- SSSHHHHH!!!
Comparsas
- El manicomio
- La camorra
- El patriota
- Los humanos
- Los locos
- OBDC. Me quedo contigo
- El jovencito Frankenstein
- Los pájaros carpinteros
- DSAS3
- Los invisibles
Coros
- El sindicato
- La carnicería
- La ciudad perfecta
- Las mil maravillas
- ADN
- El reino de los cielos
- La esencia
