Carnaval de Cádiz: Estas son las chirigotas, coros, cuartetos y comparsas que pasan a semifinales del COAC 2026

El fallo del jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2026 en la fase de cuartos de final se ha hecho público alrededor de las 1:19 del día de hoy. Así, ya sabemos las agrupaciones que pasarán a la siguiente fase que comienza este domingo 7 a las 20h00. Serán 30 las agrupaciones. El corte de puntos ha estado en 400 puntos

Cuartetos

¡Qué no vengan!

Los Latin King de la calle Pasquín

Crónica de una muerte más que anunciada

Chirigotas

Los hombres de paco

Los robin

Una chirigota en teoría

Los antiguos

Los compay

Piensa mal y acertarás (los desconfiaos)

Los amish del mono, fuimos a por piononos (la decepción)

Los que van a coger papas

Los que la tienen de mármol

SSSHHHHH!!!

Comparsas

El manicomio

La camorra

El patriota

Los humanos

Los locos

OBDC. Me quedo contigo

El jovencito Frankenstein

Los pájaros carpinteros

DSAS3

Los invisibles

Coros

El sindicato

La carnicería

La ciudad perfecta

Las mil maravillas

ADN

El reino de los cielos

La esencia

