Carnaval de Cádiz: Quién actúa este miércoles 4 en la sexta sesión de cuartos de final del COAC 2026

Después de las sesiones de preliminares llega Cuartos de Final al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz 2026. La sexta sesión se celebra este miércoles 4 a las 20:30 y actuarán un total de siete agrupaciones. Una sesión que cuenta con los grandes atractivos de la chirigota de Alejandro Pérez 'Peluca', o la chirigota de José Guerrero Roldán 'Yuyu'. También es la noche de 'DSAS3' de Jesús Bienvenido o 'Los del camper del sur'.

Coro: ¡QUÉ PECHA DE PAJA!

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra: Cesáreo López Díaz y José Manuel Valdés Álvarez

• Autoría música: Juan Antonio Díaz Dota y José Manuel Martínez Sierra

• Dirección: José Manuel Martínez Sierra

• Representante legal: Cesáreo López Díaz

• En 2025: Este coro es la polla

Chirigota: LOS AMÍSH DEL MONO, FUIMOS PIONONOS: LA DECEPCIÓN

• Localidad: Cádiz (Cádiz)

• Autoría letra, autoría música, dirección y representante legal: Alejandro Pérez Sánchez

• En 2025: Comparsa Los calaíta (fuimos a por tabaco). Una chirigota de toda la vida

Comparsa: LOS PÁJAROS CARPINTEROS

• Localidad: Cádiz (Cádiz)

• Autoría letra: Antonio Pedro Serrano Álvarez

• Autoría música: José Antonio Cheza Martínez

• Dirección y representante legal: Antonio Delgado Maza

• En 2025: ¡Payaso!

Chirigota: LOS QUE VAN A COGER PAPAS

• Localidad: Cádiz (Cádiz)

• Autoría letra y autoría música: José Guerrero Roldán

• Dirección: Miguel Peña Varo

• Representante legal: Federico José Quintero Ceballos

• En 2025: Los James Bond que da gloria verlos

Comparsa: DSAS3

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra: Jesús Bienvenido Saucedo

• Autoría música: Jesús Bienvenido Saucedo

• Dirección: Daniel Obregón Guillén

• Representante legal: Daniel Obregón Guillén

• En 2025: Las Ratas

Chirigota: LOS DEL CAMPER DEL SUR

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra: Miguel Ángel Ríos Pérez y Víctor Jurado Fernández

• Autoría música: Víctor Jurado Fernández

• Dirección: Raúl Cortés Alcón

• Representante legal: Miguel Ángel Ríos Pérez

• En 2025: Los inhumanos

Comparsa: LA CARNE-VALE

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra y música: Julián Delgado Ruiz-Francisco Javier Gallardo Márquez

• Dirección: Pedro Trinidad García

• Representante legal: Moisés Hermida Ramírez

• En 2025: Nueva agrupación