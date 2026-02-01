Carnaval de Cádiz: Quién actúa este lunes 2 en la cuarta sesión de cuartos de final del COAC 2026

Después de las sesiones de preliminares llega Cuartos de Final al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz 2026. La cuarta sesión se celebra este lunes 2 a las 20:30 y actuarán un total de ocho agrupaciones. Una sesión que cuenta con los grandes atractivos de la comparsa de Antonio Martínez Ares, la comparsa Los Locos, la chirigota 'Los Antiguos' o el coro de Antonio Bayón.

Como siempre, la radio del Carnaval de Cádiz no se pierde el Concurso del Falla. Desde preliminares venimos contando todas las noches lo que pasa en nuestro teatro y aquí seguiremos, con José Antonio Rivas y el mejor equipo de la radio te cuenta el carnaval en Onda Cero Cádiz. En la web, app y en el 101.4 y 91.4 FM si vives en la provincia de Cádiz.

También a través de nuestra plataforma Onda Cero Podcast y tu aplicación de audio favorita podrás escuchar las sesiones y pases de cada agrupación cuando y como quieras. Además en nuestras redes sociales (@ondacerocadiz en todas las plataformas) podrás ver contenido diario exclusivo de redes sociales.

Orden de actuación

Coro: LAS MIL MARAVILLAS

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra: Antonio Bayón Gutiérrez

• Autoría música: Rubén Cao Moreno

• Dirección: María del Pilar Tejada Polanco

• Representante legal: Antonio Bayón Gutiérrez

• En 2025: El gallinero

Comparsa: EL PATRIOTA

• Localidad: Alcalá de Guadaira (Sevilla)

• Autoría letra: Francisco Jesús Gómez León y Francisco Javier Ramos Rueda

• Autoría música: Juan Manuel Moreno Gandúl

• Dirección: Jesús Díaz García

• Representante legal: Juan Manuel Alguacil Valladares

• En 2025: No participaron

Chirigota: LOS ANTIGUOS

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra: Iván Romero Castellón y Carlos Pérez Pérez

• Autoría música: Carlos Pérez Pérez

• Dirección: Emilio López Vázquez

• Representante legal: Emilio López Vázquez

• En 2025: Cuando tú vas yo vengo

Comparsa: LOS HUMANOS

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra, música, dirección y representante legal: Antonio Martínez Ares

• En 2025: No participaron

Chirigota: LA PURGA: LOS QUE NO PASAN

• Localidad: Conil (Cádiz)

• Autoría letra: José Manuel Ramírez Rodríguez

• Autoría música: Jorge Cerrillo Jiménez y Francisco Javier García Rodríguez

• Dirección: Juan Antonio Benítez Zájara

• Representante legal: Jorge Sánchez Marin

• En 2025: Los golpes de pecho

Comparsa: LOS LOCOS

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra: Sergio Guillén Bancalero y Antonio Jesús Pérez Fuentes

• Autoría música: Sergio Guillén Bancalero

• Dirección: Sergio Guillén Bancalero

• Representante legal: José Adolfo Romero Puyana

• En 2025: Los del otro lado

Chirigota: LOS NIÑOS CON NOMBRE

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra: David Corrales González y José Manuel Soto Romero.

• Autoría música: David Corrales González

• Dirección y representante legal: Pablo Parra Rubiales

• En 2025: Cinco minutitos más

Comparsa: OBDC ME QUEDO CONTIGO

• Localidad: Cádiz (Cádiz)

• Autoría letra y música: Germán García Rendón

• Dirección y representante legal: Alejandro Rodríguez Ferrera

• En 2025: DesOBDC