Carnaval de Cádiz: Quién actúa este martes 3 en la quinta sesión de cuartos de final del COAC 2026

Después de las sesiones de preliminares llega Cuartos de Final al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz 2026. La quinta sesión se celebra este lunes 3 a las 20:30 y actuarán un total de ocho agrupaciones. Una sesión que cuenta con los grandes atractivos del cuarteto de Miguel Moreno y Ángel Gago y es el turno de refrendar las buenas sensaciones del regreso de Los Molina, o la chirigota de Los Villegas.

Orden de actuación

Coro: LA ESENCIA

• Localidad: Cádiz (Cádiz)

• Autoría letra: David Fernández Romero y Raúl Rodríguez Martínez

• Autoría música: Manuel Enrique García Rosado, José Manuel Pedrosa Rodríguez y Antonio Rodríguez Pino

• Dirección: José Manuel Pedrosa Rodríguez

• Representante legal: Emilio Jesús Navarro Castilla

• En 2025: Las entrañas de Cádiz

Comparsa: LAS JOROBADAS

• Localidad: Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

• Autoría letra: Jaime Jesús Cruz Guillén y Antonio Medina Ávila

• Autoría música: David Castro Fernández

• Dirección: Silvia Rodríguez López

• Representante legal: Clara Isabel Rojas Trejo

• En 2025: Las perras

Cuarteto: ¡QUÉ NO VENGAN!

• Localidad: Cádiz (Cádiz)

• Autoría letra y música: Miguel Ángel Moreno Gómez

• Dirección: Ángel Francisco gago Cubelo

• Representante legal: Francisco Javier González Ramírez

• En 2025: Ku Kux Klan Klan

Chirigota: LOS COMPAY

• Localidad: Chiclana (Cádiz)

• Autoría letra: Francisco Javier Macías Tinoco y Gonzalo Madrid Garrote

• Autoría música: Manuel Benítez Molina

• Dirección: Francisco Daniel Benítez Molina

• Representante legal: Fernando Jurado Marabot

• En 2025: No participaron

Comparsa: LOS HIJOS DE CÁDIZ

• Localidad: Cádiz (Cádiz)

• Autoría letra y música: Francisco Javier Díaz Quintana

• Dirección y representante legal: Ismael Ariza Rodríguez

• En 2025: Los wonderful

Chirigota: PIENSA MAL Y ACERTARÁS: LOS DESCONFIAOS

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra: Juan Manuel Osorio Villegas, Alejandro Villegas Jiménez y Juan Miguel Villegas Mejías

• Autoría música: Alejandro Villegas Jiménez y Juan Miguel Villegas Mejías

• Dirección: José Manuel Cornejo Benítez

• Representante legal: Cristóbal Cornejo Benítez

• En 2025: Cádiz, los que van a cantar te lasudan (Los disléxicos)

Comparsa: EL JOVENCITO FRANKENSTEIN

• Localidad: Cádiz (Cádiz)

• Autoría letra: Antonio Galán Obregón

• Autoría música y dirección: Miguel Antonio Novo Martínez

Chirigota: LOS MUERTING PLANNER, UNA CHIRIGOTA PA TO TUS MUERTOS

• Localidad: Rota (Cádiz)

• Autoría letra: Iván Herrera Lobato, Antonio Rodríguez Medina y Juan Miguel Villegas Jiménez

• Autoría música: Antonio José Caballero Molina y David Márquez Mateos

• Dirección: Antonio José Caballero Molina

• Representante legal: Adrián Fuentes García

• En 2025: Que sea lo que Dios quiera