Carnaval de Cádiz: Quién actúa este jueves 5 en la séptima y última sesión de cuartos de final del COAC 2026

Después de las sesiones de preliminares llega Cuartos de Final al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz 2026. La séptima y última sesión se celebra este jueves 5 a las 20:00 y actuarán un total de siete agrupaciones. Una sesión que cuenta con los grandes atractivos de la chirigota de Antonio Álvarez 'Bizcocho' o la de Los Molina 'Los que la tienen de mármol'. Además, escucharemos la comparsa 'La biblioteca' o volveremos a entonar a las algas asiáticas con 'L@s quince en las algas'.

Coro: LOS MENTIROSOS

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra: Rafael Pastrana Guillén

• Autoría de música: Rafael Pastrana Guillén

• Dirección: Manuel Antonio Manzano Vía

• Representante legal: Francisco Manuel Olmedo Losey

• En 2025: No participaron

Comparsa: LOS INVISIBLES

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra y música: Manuel Lorenzo Cornejo Puente

• Dirección: Manuel Lorenzo Cornejo Puente

• Representante legal: Antonio Jesús Ramírez Cruz

• En 2025: Los poderosos

Chirigota: L@S QUINCE EN LAS ALGAS

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra: Juan Luis Soto Velázquez

• Autoría música: Pedro Cózar Vila-Moisés Rodríguez Botana

• Dirección: Juan Luis Soto Velázquez

• Representante legal: Miguel Ángel Vilchez Moreno

• En 2025: Vuelvo de gira con Bob Dylan

Comparsa: LA BIBLIOTECA

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra y música: Manuel Lorenzo Cornejo Puente-Manuel Santander Grosso

• Dirección: Palmira Santander Grosso

• Representante legal: Palmira Santander Grosso

• En 2025: La majadería

Chirigota: LOS QUE LA TIENEN DE MÁRMOL

• Localidad: Chiclana

• Autoría letra: Jesús Manuel Selma Martín-Murga

• Autoría música: José Antonio García Molina

• Dirección: Antonia Molina Morales

• Representante legal: Brian Lozano Sotelo

• En 2025: Los pimpinela de la Plaza Fragela

Comparsa: LA CONDENÁ

• Localidad: Chiclana

• Autoría letra: Patricia Andrés Olozábal

• Autoría música: Tomás García Delgado

• Dirección: Antonio José de la Llave Alias

• Representante legal: Antonio José de la Llave Alias

• En 2025: Los Gorriones

Chirigota: SSSHHHHHHH!

• Localidad: La Rinconada

• Autoría letra: Antonio Álvarez Cordero-Pablo de la Prida Miranda

• Autoría música: Antonio Álvarez Cordero

• Dirección: Ernesto Javier Urmeneta Montiel

• Representante legal: Juan Antonio Fernández Campos

• En 2025: Los hermanos del buen fin