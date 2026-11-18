Servicio público

Electricidad de Puerto Real informa del corte de servicios el próximo 26 de noviembre

Informamos del corte de suministro de energía eléctrica en Puerto Real, para realizar trabajos de mantenimiento, ampliación y mejoras en sus instalaciones, para el día 26 de noviembre de 2026 desde las 07:30 horas hasta las 15:00 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado).

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