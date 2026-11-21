El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha trasladado este sábado desde Chiclana de la Frontera un mensaje de optimismo sobre la renovación del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania, cuya falta de continuidad ha obligado a los buques comunitarios a abandonar las aguas del país africano. Albares ha revelado que el viernes mantuvo una conversación con su homólogo mauritano centrada exclusivamente en las negociaciones pesqueras. "Las negociaciones están avanzando a buen ritmo y yo tengo gran confianza en que muy pronto ese acuerdo se pueda cerrar", ha asegurado. El ministro ha reconocido que todavía quedan cuestiones pendientes, aunque sostiene que las autoridades mauritanas mantienen su compromiso con la negociación. Sus declaraciones llegan una semana después de que expirara el protocolo que regulaba el acceso de la flota europea a uno de sus principales caladeros en aguas africanas.

La situación preocupa especialmente al sector pesquero de Cádiz, por las consecuencias que puede tener sobre los barcos, las empresas comercializadoras y la actividad portuaria. El protocolo anterior, vigente desde noviembre de 2021 hasta el pasado 14 de noviembre, permitía a embarcaciones de diez países europeos capturar hasta 280.050 toneladas anuales de distintas especies, entre ellas crustáceos, atún y pequeños pelágicos. A cambio, la Unión Europea aportaba 60,8 millones de euros anuales a Mauritania. La falta de renovación ha interrumpido las autorizaciones para continuar faenando en ese caladero, aunque el acuerdo general de colaboración pesquera entre ambas partes sigue vigente. Según los datos trasladados por la Junta de Andalucía, la interrupción afecta a 25 buques andaluces y podría repercutir en alrededor de 500 empleos directos e indirectos. Las autoridades portuarias andaluzas han advertido, además, de posibles pérdidas de entre 40 y 50 millones de euros, según estimaciones del sector.

Juan Carlos Ruiz Boix durante la comparecencia | OCR

Albares ha explicado que, aunque la negociación de los acuerdos pesqueros con terceros países es competencia de la Comisión Europea, el Gobierno español mantiene contactos diplomáticos para intentar desbloquear las conversaciones. "Ayer mismo tuve una larga conversación con el ministro de Asuntos Exteriores de Mauritania", ha señalado, antes de confirmar que mantiene una interlocución directa con los comisarios europeos implicados. El responsable de Exteriores ha defendido también la coordinación con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para impulsar la negociación desde España. "Hay todavía algunos flecos, pero yo espero que pronto se pueda hacer", ha afirmado. Por el momento, ni Bruselas ni Nuakchot han anunciado un acuerdo definitivo ni una fecha para su entrada en aplicación.

Mientras se busca una solución, el Gobierno señala la existencia de caladeros alternativos a los que pueden desplazarse temporalmente algunos buques. Sin embargo, las alternativas no ofrecen las mismas posibilidades para todas las modalidades pesqueras y el sector ha advertido de sus limitaciones. La situación resulta especialmente sensible para la lonja de Cádiz, que comercializó capturas procedentes de Mauritania por valor de 13,2 millones de euros en 2025 y 8,64 millones durante los nueve primeros meses de 2026, según datos difundidos por EFE. La interrupción del caladero afecta, por tanto, no solo a las tripulaciones, sino también a las actividades de descarga, subasta, comercialización, transporte y distribución de pescado.

Ante este escenario, Albares ha querido dirigirse directamente a los profesionales afectados. "Sí quiero enviar un mensaje de tranquilidad a todas las personas que trabajan en el sector pesquero aquí en Cádiz", ha manifestado. El ministro ha insistido en que tanto su departamento como el de Luis Planas mantienen las gestiones ante Bruselas y Mauritania para recuperar cuanto antes la actividad. Aunque sus declaraciones reflejan confianza en un desenlace próximo, la renovación continúa pendiente y la flota sigue sin poder regresar al caladero bajo las condiciones del protocolo caducado. El tiempo que dure esta interrupción y las condiciones económicas del futuro acuerdo serán determinantes para conocer el alcance real de sus consecuencias sobre la industria pesquera gaditana.