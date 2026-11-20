El alcalde de la ciudad, Bruno García, ha anunciado que a principios del próximo 2027 comenzarán las obras de reforma del antiguo Cementerio de los Ingleses, que cuentan con un presupuesto de 487.025 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. La Junta de Gobierno Local de este viernes ha aprobado la adjudicación de estos trabajos a la empresa Valdonaire Soluciones Técnicas SL.

La actuación consistirá en el acondicionamiento del recinto del área de juegos, en en el suministro e instalación del área de juego infantil y de biosaludables, instalación de riego en las zonas contiguas ajardinadas y en la instalación de un nuevo alumbrado público.

Aunque la obra se había adjudicado a una primera empresa, al entregar la documentación se comprobó que no cumplía con los requisitos, pasando a la segunda. El alcalde de la ciudad ha destacado que estas obras “van a permitir mejorar una zona que necesita este tipo de actuaciones, muy demandadas a la vez por los vecinos”.

Tanque de tormentas

La Junta de Gobierno Local ha autorizado a Aguas de Cádiz para la ejecución de las obras del tanque de tormentas en Cortadura ya que salió a licitación una primera vez pero con el aumento de los costes quedó desierto. El alcalde ha explicado que se ha modificado el pliego para sacarlo de nuevo a concurso, aumentando tanto el dinero como el plazo de ejecución. De 7.488.509,75 euros ha pasado a 9.379.228 euros de presupuesto y de 15 a 21 meses de plazo de ejecución. Bruno García ha insistido en que “se trata de una obra muy importante ya que este tanque de tormentas tendrá capacidad para casi 6.000 metros cúbicos y dará respuesta a la ciudad en momentos de lluvias intensas”.