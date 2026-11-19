Las dos Mesas Generales de Negociación del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María celebradas en el Palacio de Araníbar permitieron alcanzar un amplio consenso con las organizaciones sindicales en materia de empleo público, organización municipal y provisión de puestos de trabajo.

La teniente de alcalde de Gran Ciudad, Función Pública y Organización Municipal, Olga de Navas, ha valorado positivamente los acuerdos alcanzados, que permitirán seguir reforzando la plantilla de la Policía Local, adaptar la estructura administrativa a las necesidades actuales y avanzar en la cobertura definitiva de puestos de responsabilidad y coordinación.

Uno de los principales acuerdos fue la aprobación por unanimidad de las bases específicas que regirán la convocatoria de 14 plazas de Policía Local, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2025 y 2026. De ellas, 12 se cubrirán mediante oposición en turno libre y las dos restantes a través del sistema de movilidad sin ascenso, mediante concurso de méritos.

Las bases adaptadas a la nueva normativa andaluza de Policías Locales, establecen los requisitos de acceso y las distintas fases del proceso selectivo. Este incluirá pruebas de conocimientos, aptitud física, evaluación psicotécnica y reconocimiento médico, además del correspondiente curso de ingreso y periodo de prácticas para los aspirantes del turno libre.

La aprobación de estas bases constituye un paso necesario para proceder a la convocatoria de las plazas y continuar fortaleciendo los efectivos del cuerpo municipal, mejorando su capacidad de respuesta y la prestación del servicio de seguridad a la ciudadanía.

Por otro lado, la segunda Mesa General de Negociación, correspondiente al personal funcionario y laboral, abordó diferentes medidas relacionadas con la organización interna y la provisión definitiva de puestos de trabajo municipales.

En este encuentro, la propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), orientada a adecuar los puestos municipales a la nueva organización administrativa, obtuvo un amplio respaldo en sus aspectos generales. Determinados apartados, relativos a las dedicaciones y a la posibilidad de abrir algunos puestos a empleados públicos de otras administraciones, fueron sometidos a votación diferenciada.

Asimismo, las Bases Generales que regularán los concursos de méritos para la provisión definitiva de puestos de trabajo municipales fueron aprobadas por unanimidad, estableciendo el marco común para desarrollar estos procedimientos de cobertura.

También recibieron el voto favorable de todas las organizaciones sindicales presentes, con la única abstención de los representantes de Comisiones Obreras, las Bases Específicas que permitirán convocar los concursos de méritos para cubrir las Jefaturas de Servicio y las Jefaturas de Unidad Administrativa.

Estos procedimientos, explica la edil, permitirán avanzar en la cobertura estable de puestos estratégicos para la dirección, coordinación y funcionamiento de las distintas áreas municipales, reforzando la profesionalización y la organización de la Administración local.

Olga de Navas ha agradecido expresamente la disposición de todas las organizaciones sindicales al diálogo y la negociación, destacando la importancia del entendimiento para alcanzar acuerdos que contribuyan tanto a mejorar la organización municipal como a seguir fortaleciendo los servicios públicos.

La teniente de alcalde ha señalado que “el diálogo y el consenso son fundamentales para avanzar hacia una Administración a la altura de lo que necesita El Puerto. Estamos trabajando para reforzar la plantilla de la Policía Local, ordenar nuestra estructura municipal y garantizar que los puestos de responsabilidad y coordinación puedan cubrirse de forma estable, mediante procedimientos objetivos y con todas las garantías”.

Por último, ha subrayado que los acuerdos alcanzados forman parte del trabajo que desarrolla el equipo de Gobierno de Germán Beardo para consolidar una Administración municipal más sólida, profesional y eficiente, con una estructura preparada para responder a las necesidades de todos los portuenses.