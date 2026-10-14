Las Niñas de Cádiz inauguran un FIT con 20 compañías y 44 actividades escénicas en la ciudad

Cádiz vuelve a convertirse en punto de encuentro de la escena iberoamericana con la 41ª edición del Festival Iberoamericano de Teatro, que se celebrará del 14 al 24 de octubre. La cita reunirá a 20 compañías, 29 funciones y un programa global de 44 actividades escénicas, entre espectáculos, formación, conversatorios, clases magistrales, premios y encuentros profesionales.

La inauguración correrá a cargo de Las Niñas de Cádiz, que abrirán el festival en el Gran Teatro Falla los días 14 y 15 de octubre con La Reina Brava. La compañía gaditana llega al FIT con un drama satírico ibérico con tintes shakesperianos y reminiscencias del romancero castellano, una propuesta que mantiene la esencia popular e irreverente del grupo y que ha sido reconocida con el Premio a Mejor Dirección en el Festival de Teatro Vegas Bajas y los Premios José Estruch 2026 a Mejor Autoría y Mejor Actriz.

La programación de este año ocupará 11 espacios de la ciudad, entre ellos el Gran Teatro Falla, el Teatro del Títere Tía Norica, el Baluarte de la Candelaria, el Centro Flamenco de La Merced, el ECCO, el Aulario de La Bomba, los Depósitos de Tabacalera y espacios abiertos como la Plaza de la Catedral, la Plaza de San Antonio, el Auditorio de Costa Rica o la Plaza de la Aviación de Loreto. El festival busca así extender el teatro más allá de los escenarios habituales y acercarlo a distintos públicos y barrios.

La edición contará con compañías procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Portugal y España. De las 20 compañías programadas, nueve son internacionales, cinco andaluzas y seis proceden de otras comunidades autónomas. Esta composición refuerza la vocación del FIT como espacio de intercambio entre las artes escénicas españolas e iberoamericanas y como escaparate de nuevos lenguajes contemporáneos.

Uno de los grandes atractivos del programa será la presencia de seis estrenos en España y/o la Península, con propuestas procedentes de Chile, Brasil, Argentina, Ecuador y Colombia. Entre ellas figuran Exhumar y Cerebro, de la compañía chilena El Niño Proletario; Venas Abiertas 60 30 12 SEG, de Aquela Cia, inspirada en la obra de Eduardo Galeano; La Diabla (o cómo destruir el mundo), de Emiliano Dionisi y Cía Criolla; La Deliciosa Historia del Xocolate, de Círculo de Artes Escénicas; y La escena invertida, de Los Reincidentes.

El Gran Teatro Falla será uno de los ejes de esta edición. Además de la apertura con La Reina Brava, acogerá Baco Polaco, de Mauricio Kartun; La Desconquista, de Ron Lalá; Sueño, de Compañía Criolla; y la clausura del festival el 24 de octubre con El Rey se muere, de Atalaya, una versión del clásico de Eugène Ionesco sobre el poder, la condición humana y la decadencia.

El FIT también mira al público familiar y a la calle, con propuestas gratuitas como Flotados, de David Moreno y Cristina Calleja, en la Plaza de la Catedral, o Lullaby, de Proyecto Kavauri, en la Plaza de San Antonio. A ellas se suman otras piezas al aire libre y espectáculos pensados para acercar el circo, la música, la danza y el teatro a nuevos espectadores.

Junto a la programación escénica, el festival refuerza su dimensión profesional y formativa con 14 actividades complementarias de acceso gratuito. Habrá cursos, clases magistrales, conversatorios, mercado de internacionalización de artes escénicas, encuentros profesionales y premios en espacios como el ECCO, los Depósitos de Tabacalera, el Ayuntamiento y la Universidad de Cádiz.

Con esta nueva edición, el FIT amplía su duración respecto al año anterior y reafirma su papel como uno de los grandes espacios de diálogo cultural entre Cádiz e Iberoamérica. Durante once días, la ciudad volverá a ser escenario de una programación que combina memoria, creación contemporánea, pensamiento crítico, humor, calle, formación y encuentro entre compañías, profesionales y público.