El Consejo de Participación del Carnaval en la Calle ha consensuado unánimemente abrir la carpa del Carnaval desde el viernes 5 de febrero hasta el domingo 14. Así, la única modificación respecto a 2026 será el cierre de la carpa el jueves previo a la celebración de la Gran Final del Concurso Oficial de Agrupaciones del Gran Teatro Falla.

Cabe recordar que, además de los días de apertura, el Ayuntamiento de Cádiz también cambiará la ubicación de la carpa, trasladándola a la Avenida de Astilleros y alejándola así de las zonas residenciales, para aminorar las molestias causadas a los vecinos, y evitando el traslado de los vehículos que ocupan las plazas de aparcamiento para residentes situadas junto a la muralla.

Esta medida se une a otras decisiones adoptadas con el objetivo de favorecer la convivencia con los vecinos, como la finalización a las doce de la noche de los conciertos de San Antonio, así como la prohibición expresa de poner música con altavoces en los mostradores instalados en los establecimientos.

A estas iniciativas se unirán otras para favorecer la esencia de la fiesta, como la eliminación del concierto del segundo sábado de Carnaval para celebrar actuaciones de las agrupaciones finalistas, que estarán en las calles de la ciudad los dos sábados de la fiesta. Asimismo, se sumarán las iniciativas que se han puesto en marcha en los últimos años, como el vallado de la escalinata de la Catedral, o la batalla de coplas entre cuartetos ‘Dos palos al botellón’ para dotar de contenido carnavalesco a la Plaza de la Catedral, así como el refuerzo de las campañas de sensibilización y de promoción de los valores esenciales de la fiesta, haciendo hincapié en el interés por la esencia de la fiesta gaditana, que es la copla, frente al botellón.