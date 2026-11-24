La candidata de Frente Amplio Andaluz al Congreso de los Diputados por Cádiz, Esther Gil de Reboleño, ha anunciado su compromiso de llevar a los primeros Presupuestos Generales del Estado de la próxima legislatura los estudios de viabilidad del tren de la Costa Noroeste y de la conexión ferroviaria entre las dos bahías gaditanas. En una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez, la diputada ha defendido la necesidad de mejorar las comunicaciones ferroviarias de la provincia y ha criticado las deficiencias que afectan a los servicios de Cercanías y Media Distancia. «Llevar a los primeros presupuestos que se aprueben del Estado el estudio de viabilidad del tren de la Costa Noroeste y de la unión de las dos bahías», ha señalado al explicar sus prioridades. También ha defendido avanzar en el corredor ferroviario de mercancías que conecta el puerto de Algeciras con el resto de la red nacional, además de incrementar las frecuencias y mejorar el mantenimiento de las infraestructuras existentes.

La vivienda ha ocupado otro de los principales bloques de la conversación. Gil de Reboleño ha defendido la necesidad de intervenir sobre el mercado inmobiliario para facilitar el acceso de las familias trabajadoras a una residencia estable. Entre las propuestas de Frente Amplio figura un impuesto del 10% sobre el valor de determinados inmuebles, dirigido a empresas propietarias desde su primera vivienda y a particulares a partir de la cuarta, cuando el patrimonio inmobiliario afectado supere los 800.000 euros. La candidata ha explicado que las viviendas destinadas a alquileres asequibles y estables quedarían exentas. También ha defendido una ley de expropiación progresiva dirigida a grandes propietarios corporativos, la limitación de los alquileres turísticos en zonas tensionadas y la recuperación de los contratos de arrendamiento indefinidos. La candidata ha distinguido entre los pequeños propietarios y las grandes empresas inmobiliarias, a las que atribuye una mayor responsabilidad en los procesos especulativos.

En el ámbito político, Gil de Reboleño ha reivindicado el papel de Sumar en las decisiones del Gobierno de coalición, aunque también ha reconocido discrepancias con el PSOE en materias como la vivienda. La candidata ha criticado la actuación del Ministerio de Vivienda y ha defendido que algunas de las medidas sociales incorporadas por los socialistas a su programa electoral ya habían sido impulsadas por su espacio político. En materia de memoria democrática, ha respaldado la retirada de denominaciones vinculadas a la dictadura franquista de las infraestructuras públicas y ha defendido el cumplimiento de la legislación vigente. También ha cuestionado las propuestas migratorias de Vox, reivindicando la contribución laboral y fiscal de la población extranjera a la economía española.

La situación de la pesca gaditana ha sido igualmente abordada durante la entrevista. Preguntada por la interrupción de la actividad pesquera en aguas de Mauritania tras expirar el anterior protocolo con la Unión Europea, Gil de Reboleño aseguró tener constancia de negociaciones al más alto nivel y expresó su confianza en que se alcanzaría un acuerdo que permitiera garantizar la continuidad de la actividad en la lonja de Cádiz. Las conversaciones culminaron posteriormente, el lunes 23 de noviembre, con el anuncio de un nuevo entendimiento entre Bruselas y Mauritania para un protocolo de cuatro años, cuya entrada en vigor está prevista para febrero de 2027. La candidata también ha destacado otras actuaciones parlamentarias relacionadas con la proliferación del alga asiática, la protección del entorno del faro de Trafalgar y la actividad industrial de Navantia.

Finalmente, Esther Gil de Reboleño ha defendido una mayor atención a las necesidades de la Sierra de Cádiz, especialmente en materia de empleo juvenil, comunicaciones, sanidad y suministro eléctrico. La candidata ha advertido de las dificultades de numerosos municipios para retener población joven y ha reclamado inversiones que permitan desarrollar proyectos de vida en el medio rural. Entre sus propuestas también ha situado el impulso a la actividad agrícola y al sector del olivar, tras visitar explotaciones y almazaras de Olvera y Alcalá del Valle. En la recta final de la campaña del 29 de noviembre, Gil de Reboleño ha defendido la necesidad de que las reivindicaciones históricas de Cádiz tengan una mayor presencia en las decisiones presupuestarias y legislativas del Congreso de los Diputados.