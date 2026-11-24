La cabeza de lista de Adelante Andalucía al Congreso de los Diputados por Cádiz, María Sánchez, ha asegurado que su formación estaría dispuesta a negociar con el PSOE una eventual investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez, la candidata ha señalado que la derogación de la conocida como Ley Mordaza estaría entre las tres principales reivindicaciones que trasladaría a una mesa de negociación. «La Ley Mordaza va a estar encima de la mesa, vamos a decir, del top tres de peticiones», ha afirmado. Sánchez ha criticado que esta legislación continúe vigente y ha recordado las intervenciones policiales durante las movilizaciones del metal en la Bahía de Cádiz. La candidata no ha comprometido un apoyo automático a una hipotética investidura socialista, sino que ha defendido la posibilidad de negociar un conjunto de medidas para Andalucía y la provincia.

La vivienda ha ocupado un lugar central en la conversación. Sánchez ha defendido que ningún alquiler debería superar el 20% de los ingresos de un hogar, junto con la recuperación de contratos de alquiler indefinidos y la ampliación del parque público de vivienda. También ha propuesto limitar la compra especulativa de inmuebles, aplicar mayores cargas fiscales a las viviendas vacías de grandes propietarios y retirar licencias turísticas en zonas especialmente tensionadas para recuperar viviendas de uso residencial. La candidata ha considerado insuficientes las políticas desarrolladas hasta ahora y ha atribuido responsabilidades tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía. «Las competencias autonómicas no están cumpliendo las necesidades de la gente y el Estado tiene que presionar desde el Ministerio de Vivienda», ha señalado.

En materia industrial, la candidata ha reclamado un plan de reindustrialización de la Bahía de Cádiz que permita reducir la dependencia del sector servicios y mejorar las condiciones laborales de la industria auxiliar. Sánchez, vinculada profesionalmente al sector industrial, ha reconocido la carga de trabajo existente en empresas como Navantia, pero ha advertido de que esa actividad no siempre se traduce, a su juicio, en condiciones laborales adecuadas para las empresas subcontratadas. También ha cuestionado el seguimiento de las condiciones laborales y la eficacia de las sanciones ante posibles incumplimientos. La candidata ha defendido la necesidad de ampliar las oportunidades industriales de la provincia y ha criticado la pérdida de actividad aeronáutica de Puerto Real.

Las infraestructuras ferroviarias y las comunicaciones han sido otro de los ejes de la entrevista. Sánchez ha denunciado las dificultades para desplazarse en transporte público entre distintos municipios gaditanos, así como las carencias de conexión ferroviaria del Campo de Gibraltar. Ha reclamado mejores comunicaciones para el puerto de Algeciras y alternativas de transporte que permitan a los trabajadores acudir a sus centros de empleo sin depender exclusivamente del vehículo privado. En relación con el narcotráfico, ha defendido que los refuerzos policiales deben acompañarse de inversiones sociales, educativas y laborales en el Campo de Gibraltar. Entre sus propuestas ha incluido el refuerzo del campus universitario de Algeciras y la mejora de las oportunidades de formación y empleo en la comarca.

De cara a una posible negociación parlamentaria tras el 29 de noviembre, María Sánchez ha asegurado que Adelante Andalucía llevaría también a la mesa la financiación autonómica, la vivienda, las conexiones ferroviarias, la reindustrialización y la implantación de una tasa turística. La candidata ha defendido que su formación pretende trasladar al Congreso las demandas que considera históricamente desatendidas de la provincia. «Tenemos una lista de agravios contra nuestra tierra que va a dar para negociar mucho», ha señalado. Sus declaraciones se producen en la recta final de una campaña en la que Adelante Andalucía aspira a conseguir representación en el Congreso de los Diputados.