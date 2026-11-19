El Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) recupera el cine en su programación de otoño con la proyección de 'Godland' (2022), del director islandés Hlynur Pálmason. La sesión tendrá lugar durante la primera semana de diciembre en la Sala AFAL, dentro del ciclo 'El arte de la luz', organizado junto a la Filmoteca de Andalucía. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

La película, ambientada en la Islandia de finales del siglo XIX, destaca por el protagonismo del paisaje, la luz y la fotografía.

La agenda del CAF incluye también un taller gratuito de fotografía para familias con niños de entre 7 y 12 años, previsto para este viernes a las 18.00 horas. Es necesaria reserva previa en el correo info.caf.aaiicc@juntadeandalucia.es.

Además, hasta el 4 de diciembre permanece abierto el plazo de inscripción para el Club de lectura de Fotolibros 2027, coordinado por el director del centro, Juan María Rodríguez.

En cuanto a las exposiciones, 'La colmena de las niñas' podrá visitarse hasta el 24 de enero de 2027 y 'Frontera líquida. Memoria visual Andalucía-Marruecos', en la Alcazaba, hasta el 21 de febrero. También se han ampliado los plazos de 'Tierra tomada', hasta el 5 de enero, y 'Las curvas de la mente'.